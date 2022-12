Đoàn ĐBQH giám sát nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 tại Công an tỉnh

Các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trong việc đảm bảo ANTT tại các điểm cách ly.

Sáng 14/12, đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu tiến hành giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 1/1/2020-31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 1/1/2018 - 31/12/2022 tại Công an Hà Tĩnh.

Trong những năm qua, Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Tổng nguồn lực huy động cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ năm 2018 đến nay của Công an tỉnh là gần 10 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh cấp là hơn 5 tỷ đồng, nguồn ngân sách Bộ Công an cấp là 4,9 tỷ đồng.

Đại diện Công an tỉnh báo cáo nguồn kinh phí phòng chống dịch và y tế dự phòng.

Trong thời gian diễn biến dịch bệnh, Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Công tác huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch được thực hiện hiệu quả, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Toàn đơn vị đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia chốt gác đảm bảo ANTT tại các điểm cách ly phòng chống dịch. Các nhiệm vụ về y tế theo chức năng của lực lượng công an được thực hiện đầy đủ.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn đề nghị Công an tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến việc huy động nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; việc quản lý huy động và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch, nhất là việc mua sắm các trang thiết bị phòng, chống dịch tại Bệnh xá Công an tỉnh, các đơn vị trong Công an tỉnh; chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh xá Công an tỉnh…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Công an tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là vai trò trong việc đảm bảo công tác ANTT tại các điểm cách ly.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia kết luận buổi giám sát.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Công an tỉnh làm tốt công tác khám, chữa bệnh theo tinh thần Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc ​và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh phát sinh khác. Cùng đó, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động tại Bệnh xá Công an tỉnh.

Tin liên quan: Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đạt nhiều thành tích trong tham gia phòng chống dịch ... Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận những thành tích mà Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Nga Nguyễn – Anh Cường