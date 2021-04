Hà Tĩnh: “Tăng tốc” cấp thẻ căn cước công dân

Với mục tiêu phấn đấu đến ngày 10/6 hoàn thành thu nhận 1,1 triệu hồ sơ căn cước công dân (CCCD), Công an Hà Tĩnh đang tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương làm ngày làm đêm, linh hoạt trong bố trí với các trường hợp xa nhà nhằm tăng năng suất thu nhận hồ sơ.

Người dân đến làm CCCD tại hội trường xã Phú Lộc (Can Lộc).

Quá 12h trưa một ngày cuối tháng 4, hàng trăm người dân vẫn chờ tại hội trường xã Phú Lộc (Can Lộc) để làm hồ sơ CCCD. Mọi quy trình từ kiểm tra, đối chiếu thông tin, chụp ảnh, lấy vân tay… đều được các cán bộ, chiến sỹ (CBCS) thực hiện hết sức nhuần nhuyễn, nhanh chóng.

Ông Nguyễn Đình Nguyên (thôn Vĩnh Phú) tâm sự: “Việc tổ cấp CCCD trực tiếp xuống từng xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương, nhất là người già đi lại khó khăn, người khuyết tật… Chứng kiến các CBCS làm việc tận tâm, tận lực nên dù đông người, phải chờ lâu mới đến lượt mình nhưng chúng tôi vẫn không cảm thấy phiền muộn”.

Người dân được cán bộ Đội QLHC về TTXH lấy vân tay...

Trung tá Trương Quốc Vĩnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an huyện Can Lộc cho biết: “Trung bình mỗi ngày, chúng tôi thu nhận trên 1.000 hồ sơ/2 máy, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 450 hồ sơ/ngày/máy. Để thực hiện nhiệm vụ, ngoài 12 CBCS trong đội, chúng tôi tăng cường thêm lực lượng công an các xã, thị trấn, cán bộ các đội nghiệp vụ… nâng tổng số lên 41 người”.

Huyện Can Lộc đã hoàn tất thủ tục cấp thẻ CCCD cho gần 52.000/114.000 người dân. Thời gian tới, sau khi được Bộ Công an trang cấp thêm 1 bộ thiết bị, Công an huyện Can Lộc phấn đấu đạt 1.500 hồ sơ/ngày/3 máy để kịp hoàn tất cấp CCCD trước 10/6.

...và chụp ảnh làm hồ sơ cấp thẻ CCCD.

Tại các địa điểm làm thủ tục cấp CCCD, tổ lưu động thuộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Cẩm Xuyên bố trí quạt, nước uống và cố gắng thu nhận hồ sơ trong thời gian nhanh nhất để bà con không chờ lâu.

Thiếu tá Nguyễn Lộc Bình - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH chia sẻ: “Đến nay, lực lượng đã thu nhận gần 64.000 hồ sơ làm thủ tục cấp thẻ CCCD. Với 3 thiết bị được cấp, trung bình mỗi ngày, lượng hồ sơ thu nhận lên tới hơn 1.500. Do Cẩm Xuyên có tới hơn 155.000 công dân trong độ tuổi cấp căn cước (cao nhất toàn tỉnh) nên đòi hỏi lực lượng công an phải bố trí, sắp xếp khoa học và hợp lý ở tất cả các khâu trong quy trình thu nhận hồ sơ”.

Cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an Cẩm Xuyên) tuyên truyền cho công dân hiểu ý nghĩa của việc cấp thẻ CCCD (ảnh chụp tháng 3/2021).

Đến nay, một số địa phương trên toàn tỉnh có tổng số hồ sơ thu nhận được đạt cao gồm Thạch Hà (hơn 66.000), Cẩm Xuyên (gần 64.000), Can Lộc (gần 52.000)… Để đảm bảo đúng tiến độ và việc tiếp nhận thông tin của người dân được đầy đủ, chính xác, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp để thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Theo đánh giá của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, kết quả này còn có sự đóng góp, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương. Lực lượng công an huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường phối hợp với công an các xã, thị trấn; các bí thư, thôn trưởng tuyên truyền, vận động người dân sắp xếp, tranh thủ đến đúng thời gian và mang theo các giấy tờ cần thiết phục vụ việc làm thủ tục CCCD. Đối với những hộ đi làm ăn xa, thường xuyên thông báo để bà con tranh thủ về làm CCCD theo quy định.

Bên cạnh đó, trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố cũng thường xuyên xuống kiểm tra công tác triển khai, kết quả thực hiện cấp CCCD tại cơ sở. Qua đó, động viên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhắc nhở bộ phận trực tiếp làm nhiệm vụ cố gắng thực hiện với tinh thần khẩn trương, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Danh (thôn 1, ở xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên) thực hiện các thủ tục cấp thẻ tại Công an huyện. (ảnh chụp tháng 3/2021)

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) khẳng định: “Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận gần 590.000 hồ sơ cấp CCCD và trả hơn 114 nghìn thẻ căn cước cho công dân.

Để đẩy nhanh tiến độ, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục bố trí trang thiết bị, huy động lực lượng, có phương án cụ thể, khoa học, đảm bảo tổ chức thu nhận và xử lý hồ sơ theo phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”; phấn đấu hoàn thành thu nhận hơn 1,1 triệu hồ sơ CCCD trước ngày 10/6/2021. Đồng thời, hiện nay Công an Hà Tĩnh đã có kế hoạch thu nhận hồ sơ CCCD đối với nhân khẩu cư trú trên địa bàn có hộ khẩu thường trú tại địa phương khác”.

Thùy Dương