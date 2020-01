Hai tuyến biên giới Hà Tĩnh bình yên trong những ngày tết

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cùng với các lực lượng khác, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh vẫn luôn chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân vui tết đón xuân...

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trực xuyên tết để đảm bảo cửa khẩu luôn thông suốt, an toàn, đường biên được bảo vệ

Quán triệt các kế hoạch, mệnh lệnh chiến đấu của cấp trên và tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trong những ngày nghỉ tết vừa qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng luôn duy trì đảm bảo trên 70% quân số, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, quân trang, quân dụng, vũ khí... để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ hơn 19 km đường biên giới, 6 cột mốc và giữ vững sự bình yên trên địa bàn 3 xã biên phòng.

Dù phải hi sinh niềm hạnh phúc riêng khi tết đến, xuân về nhưng những người lính biên phòng ở đây vẫn vui vẻ, hăng hái nhận và hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao, không để xẩy ra bất ngờ, không để xuất hiện các sự vụ phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Ở Đồn Biên phòng Bản Giàng có nhiều cán bộ, chiến sỹ đã 3-4 tết phải trực không về nhà nhưng năm nay vẫn xung phong ở lại làm nhiệm vụ (Trong ảnh: BĐBP Bản Giàng vui tết đón xuân cùng bà con dân tộc Chứt).

Trung tá Nguyễn Tiến Khánh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết: “Năm nay, chúng tôi tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị ăn tết sớm để những ngày tết anh em còn phải xuống địa bàn đón xuân cùng với bà con và thực hiện các nhiệm vụ của mình. Vào những ngày trước, trong và sau tết, chúng tôi vẫn bố trí lực lượng, phối hợp với Đại đội Bảo vệ biên giới 311 của nước bạn Lào và các lực lượng chức năng khác tuần tra, kiểm soát địa bàn, đường biên, cột mốc và ngăn ngừa các hành vi phạm pháp, các tệ nạn xã hội. Nhờ vậy, trong những ngày tết trên địa bàn luôn bình yên, tình hình biên giới ổn định, không có sự vụ phức tạp, đáng tiếc xẩy ra”.

Không chỉ có Đồn Biên phòng Bản Giàng mà trong những ngày nghỉ tết vừa qua, tất cả các đơn vị như Đồn Biên phòng Phú Gia, Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê), Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn), Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang) đều chắc tay súng, vững niềm tin, sẵn sàng bảo vệ an toàn tuyệt đối tuyến biên giới đất liền Việt-Lào. Các đơn vị cũng đã chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để xẩy ra tình trạng nhân dân bị kẻ xấu kích động, gây rối an ninh, trật tự, vượt biên, xâm nhập, xuất nhập cảnh trái phép...

BĐBP Cửa Sót kiểm tra, nhắc nhở những ngư dân bám biển sớm phải chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật khi đánh bắt, bảo quản, tiêu thụ, tránh việc lợi dụng tình hình ngày tết để có các hành vi sai trái.

Trên tuyến biển, các đơn vị như Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân), Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà), Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Đồn Biên phòng Đèo Ngang (thị xã Kỳ Anh) cũng có sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả để giữ vững tình hình ổn định trên các địa bàn biên phòng trong dịp tết.

Tất cả các đơn vị đều đảm cho cán bộ, chiến sỹ vui tết đón xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, vui tươi, đầm ấm nhưng không quên nhiệm vụ được Đảng, nhân dân và cấp trên giao phó, luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống xẩy ra trên bờ biển, trên biển, ở các cửa khẩu...

Trong dịp tết, các hoạt động ở Khu kinh tế Vũng Áng vẫn cơ bản diễn ra bình thường nên BĐBP đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác để giữ vững tình hình, không để xẩy ra các sự cố, sự vụ đáng tiếc

Trung tá Hồ Sỹ Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương cho biết thêm: “Trong những ngày tết vừa rồi, ở khu kinh tế Vũng Áng các hoạt động sản xuất, đi lại, giao dịch vẫn diễn ra bình thường nên chúng tôi đã bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để đảm bảo an toàn, thông suốt tại cửa khẩu cảng, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khu kinh tế và các địa bàn trọng điểm, nhạy cảm về an ninh trật tự. Nhờ vậy, địa bàn luôn ổn định và nhân dân, công nhân, các thương nhân quốc tế được vui tết, đón xuân trong bình yên”.

Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh khẳng định: “Trong những ngày tết vừa rồi, các đơn vị biên phòng ở trên hai tuyến biên giới đã quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo và các kế hoạch, mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Chỉ huy, xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động sát đúng với thực tiễn, cán bộ, chiến sỹ đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ".

Tiến Phúc