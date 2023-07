Lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Hà Tĩnh xứng danh 12 chữ vàng

Cùng với quá trình chiến đấu, trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân (CSND) Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CSND Công an Hà Tĩnh đã góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANTT của quê hương, đất nước, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Cách đây 61 năm, ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Đây là mốc son quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân; đồng thời thể hiện sự quan tâm xây dựng, củng cố, phát triển của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao thưởng cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cùng với quá trình chiến đấu, trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân (CSND) Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CSND Công an Hà Tĩnh đã góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANTT của quê hương, đất nước, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các thời kỳ cách mạng, xứng danh 12 chữ vàng “Mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”.

Sau ngày tái lập tỉnh (1991) đến nay, bám sát sự lãnh đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự giúp đỡ, đùm bọc của Nhân dân, lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh luôn thống nhất, đoàn kết trong công tác và chiến đấu; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, làm giảm trọng án; ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, buôn lậu và các tai, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt 3 đối tượng: Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với tổng số tiền là 19,1 tỷ đồng.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn là mặt trận nóng bỏng, quyết liệt và phức tạp. Lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh với vai trò chủ công, xung kích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, tập trung thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm, triệt phá nhiều ổ nhóm hình sự hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, liên quan “tín dụng đen”, sử dụng công nghệ cao, bắt giữ hàng nghìn đối tượng phạm tội, truy bắt hàng trăm đối tượng truy nã.

Đặc biệt, trước tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lực lượng Cảnh sát Hình sự đã chủ động nắm, dự báo tình hình, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để đấu tranh với tội phạm trên nền tảng công nghệ số. Lực lượng Cảnh sát Hình sự trở thành “quả đấm thép” để răn đe, trấn áp các loại tội phạm, từng bước làm giảm tội phạm hình sự qua hằng năm với tỷ lệ điều tra, khám phá trên 80%, trọng án trên 95%. Nhiều tấm gương đơn vị và cán bộ, chiến sỹ có cách đánh táo bạo, sáng tạo, để lại sự ngưỡng mộ, cảm phục và lòng biết ơn trong quần chúng nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an Hà Tĩnh đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, nỗ lực lập nhiều chiến công xuất sắc

Công tác phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn ma túy là cuộc đấu tranh đầy gian nan, thử thách, hy sinh. Là một trong những địa bàn trọng điểm khu vực Bắc miền Trung - Tây Nguyên, thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và các cục nghiệp vụ, sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lực lượng Cảnh sát Ma túy Công an Hà Tĩnh đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, nỗ lực lập nhiều chiến công xuất sắc; trực tiếp chủ trì, phối hợp khám phá, bóc gỡ hàng chục đường dây, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, bắt hàng trăm đối tượng phạm tội, trong đó có nhiều đối tượng người nước ngoài.

Trong nội địa, lực lượng Cảnh sát Ma túy tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy ở địa bàn cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân bài trừ tệ nạn ma túy, gắn với đẩy mạnh công tác rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, quán triệt phương châm “giúp bạn cũng là giúp mình”, lực lượng đã và đang từng bước phối hợp với các lực lượng chức năng của 2 tỉnh nước bạn Lào triển khai, lan tỏa công tác phòng, chống ma túy đến các vùng giáp biên, các khu vực trọng điểm của nước bạn để góp phần xây dựng và hình thành vành đai không ma túy từ bên kia biên giới.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh bắt, khám xét nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1984, trú xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh) – kế toán trưởng, nguyên Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Vạn Xuân.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với ý chí kiên quyết phòng ngừa, tấn công tội phạm, lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát Môi trường - Công an Hà Tĩnh đã chủ động điều tra cơ bản nắm tình hình trên các lĩnh vực trọng điểm dễ xảy ra sai phạm như quản lý, sử dụng tài chính công, quỹ tín dụng, đăng kiểm, sát hạch lái xe, đấu thầu, đấu giá tài sản, quản lý tài nguyên khoáng sản... kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án về kinh tế, tham nhũng, thu hồi tài sản lớn bị thất thoát, chiếm đoạt; phát hiện, ngăn chặn hàng nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về môi trường, xử lý và thu nộp ngân sách hàng tỷ đồng mỗi năm…

Sau mỗi vụ án, vụ việc, nhiều giải pháp đã được các lực lượng cảnh sát kinh tế, môi trường kiến nghị với các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót mà các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an TP Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an Hà Tĩnh đã năng động, sáng tạo, phục vụ kịp thời, có hiệu quả các yêu cầu nghiệp vụ của ngành và lợi ích chính đáng của Nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ tiêu cực, phục vụ Nhân dân, phục vụ doanh nghiệp được tốt nhất.

Những năm gần đây, lực lượng đã thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì và phát huy kết quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, phối hợp triển khai đồng bộ 5 nhóm tiện ích; đặc biệt, đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng công dân số - một trong những nền tảng căn bản để thực hiện chuyển đổi số và xây dựng xã hội số, triển khai Chính phủ điện tử.

Theo đó, bằng sự quyết tâm, những nỗ lực vượt khó và sự đồng hành, ủng hộ của Nhân dân, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính đã cùng các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều cách làm hay, sáng tạo, “gác ngày nghỉ, lễ, tết” để hỗ trợ Nhân dân, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong các địa phương dẫn đầu về cấp thẻ căn cước công dân và kích hoạt định danh điện tử.

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong các địa phương dẫn đầu về cấp thẻ căn cước công dân và kích hoạt định danh điện tử.

Trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT, phòng chống cháy nổ, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, làm giảm tình trạng cháy, nổ; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định về ATGT, phòng ngừa cháy, nổ; đẩy mạnh áp dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm ATGT, kịp thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố; kết hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, “tội phạm đường phố”, qua đó chủ động phát hiện, đấu tranh hàng trăm vụ việc mỗi năm đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật lợi dụng phương tiện giao thông để hoạt động.

Tổ công tác đặc biệt 238 Công an Hà Tĩnh tổ chức ra quân tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Các lực lượng Cảnh sát Thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Cảnh sát Cơ động, Kỹ thuật hình sự, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra là những bộ phận quan trọng của lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa xã hội và điều tra, khám phá tội phạm.

Trong giai đoạn nền kinh tế mở cửa và hội nhập quốc tế, lực lượng CSND đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh và các lực lượng khác làm tốt chức năng tham mưu triển khai các dự án kinh tế trọng điểm, gắn với đảm bảo môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động cán bộ và Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội ở cơ sở. Đặc biệt, sau khi triển khai bố trí công an xã chính quy đến 100% các đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh, lực lượng CSND là một bộ phận nòng cốt trong tổ chức bộ máy công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bám nắm tình hình và đảm bảo ANTT, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở đã từng bước khẳng định và đạt được những kết quả quan trọng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân.

Công an xã Kim Song Trường (Can Lộc) tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Trên mỗi chặng đường phát triển của quê hương, đất nước đều có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng CSND nói riêng. Cùng với toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh, những cán bộ, chiến sỹ CSND Công an Hà Tĩnh đã trở thành những người lính xung kích, sẵn sàng dấn thân vào khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh xương máu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, vì an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Những tấm gương anh dũng của liệt sĩ: Trần Xuân Kháng, Nguyễn Xuân Khang, Nguyễn Văn Việt, Trần Đức Huệ, Trần Quốc Thịnh, Nguyễn Văn Huế, Võ Xuân Đại, Lê Hồng Lam… và hàng trăm đồng chí khác đã mất đi một phần thân thể trong khi làm nhiệm vụ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần mưu trí, dũng cảm “Vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Đậu Thế Anh (SN 1998) và Nguyễn Văn Tiệp (SN 1996) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 12 kg ma túy loại ketamine và 5.600 viên hồng phiến.

61 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành với những chiến công xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, như: Trạm CSGT Kỳ Anh, Tổ CSGT Ngã ba Đồng Lộc, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an huyện Thạch Hà, Công an huyện Đức Thọ, Công an huyện Hương Sơn, đồng chí Nguyễn Tiến Tuẩn, đồng chí Trần Hữu Đoái… cùng với hàng trăm bằng khen, hàng nghìn giấy khen và nhiều cờ thi đua xuất sắc được các cấp, ngành trao tặng.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ của công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, phát huy bản chất tốt đẹp của người chiến sỹ công an nhân dân, xây dựng lực lượng CSND Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước, là con em yêu quý của Nhân dân, là thanh bảo kiếm sắc bén giữ bình yên cuộc sống, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh