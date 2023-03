Những “cánh tay nối dài” giúp Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bảo vệ biên giới

Với tinh thần trách nhiệm của mình, nhiều tập thể và cá nhân trên hai tuyến biên giới Hà Tĩnh đang tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.

Ông Vì Văn Chinh luôn tự hào vì được vinh danh trong hội nghị “Điểm tựa bản làng” và được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018.

Ông Vì Văn Chinh (SN 1959, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn) là người dân tộc Mán, từng tham gia bộ đội, hiện đang là thành viên Ban liên lạc dân tộc Mán và Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh thôn Thượng Kim.

Với uy tín và trách nhiệm của mình, nhiều năm nay, ông Chinh đã đồng hành, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng BĐBP đóng quân trên địa bàn. Ông được xem là hạt nhân nòng cốt trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và xây dựng “Nền biên phòng toàn dân”, “Thế trận biên phòng toàn dân” ở nơi biên viễn.

Ông Vì Văn Chinh (áo đen) và cán bộ địa bàn của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo động viên bà con gắn phát triển sản xuất, ổn định sinh kế với bảo vệ biên giới.

Ông Vì Văn Chinh chia sẻ: "Tôi luôn tự nêu gương và thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh bà con khu vực biên giới nói chung, 63 hộ đồng bào dân tộc Mán nói riêng phải chấp hành pháp luật nghiêm túc, chí thú làm ăn và nhiệt tình giúp đỡ BĐBP.

Do vậy, người dân nơi đây đã không tiếp tay cho bọn tội phạm, không xâm nhập biên giới trái phép, không đưa người vượt biên, không vào rừng khai thác lâm sản, có ý thức đấu tranh với các tệ nạn xã hội và luôn đề cao cảnh giác với bọn tội phạm."

Ông Chinh gọi điện thăm hỏi người thân đang sinh sống bên nước bạn Lào, lưu ý khi về Việt Nam thăm thân phải chấp hành đầy đủ các quy trình, quy định của pháp luật.

Trung tá Phan Văn Thông – Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đánh giá: “Là người có uy tín trong cộng đồng nên mỗi khi có việc khó là chúng tôi phải nhờ bác Chinh “ra mặt” và bác ấy luôn tham gia với tinh thần rất quyết liệt, hiệu quả.

Bác Chinh là “cầu nối” quan trọng nhất trong thực hiện các chính sách về dân tộc, biên giới, đảm bảo ANTT... trên địa bàn. Với trách nhiệm của mình, mỗi năm, bác Chinh cùng bà con đã thu thập, cung cấp hàng chục tin báo có giá trị về đảm bảo ANTT, cũng như bảo vệ biên giới cho lực lượng”.

BĐBP Lạch Kèn luôn động viên ngư dân sản xuất và có trách nhiệm chung tay bảo vệ biển, đảo quê hương.

Với tinh thần chung tay bảo vệ biên giới, hải đảo, từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Bê ở thôn Lâm Hoa, xã Xuân Liên (Nghi Xuân) cũng luôn đồng hành cùng BĐBP Lạch Kèn. Được biết, năm 2014, ông Bê đã đứng ra thành lập Tổ đồng quản lý nghề cá số 3, có 221 tàu thuyền với 316 thành viên là ngư dân xã Xuân Liên và xã Cổ Đạm, do ông làm tổ trưởng.

Đây là tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ được thành lập sớm nhất và hoạt động tốt nhất tỉnh; năm 2021 đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo.

Ông Bê (thứ 2 từ phải sang trái) trao đổi các nội dung cần tuyên truyền tại Tổ đồng quản lý nghề cá số 3 trong thời gian tới

Ông Nguyễn Văn Bê chia sẻ: “Được sự động viên, hỗ trợ của Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Tổ đồng quản lý nghề cá số 3 đã hoạt động ngày càng hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, các thành viên trong tổ đã thực hiện đánh bắt lành mạnh, không sử dụng chất cấm và kích điện.

Trong quá trình sản xuất, mọi người luôn tương trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn, kịp thời thông tin cho nhau về ngư trường, thời tiết và luôn giữ mối liên hệ mật thiết với lực lượng BĐBP”.

Ông Bê cùng nhiều ngư dân Nghi Xuân luôn hăng say lao động, tích cực làm “tai mắt” cho BĐBP.

Thiếu tá Hồ Mạnh Hùng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết: “Hiện, toàn huyện Nghi Xuân có 4 tổ đồng quản lý nghề cá. Đây là những nhân tố tích cực, luôn đồng hành với chúng tôi trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cùng với việc sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trên biển, mỗi năm, các tổ này cũng đã cung cấp cho chúng tôi hàng trăm thông tin có giá trị cả trên biển lẫn trên bờ, tham gia đẩy đuổi hàng chục lượt tàu giã cào đánh bắt sai vùng biển quy định”.

Hiện, trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh đang có hơn 1.200 tàu thuyền/gần 2.000 ngư dân tham gia 7 tổ đồng quản lý nghề cá; 128 tập thể với gần 12.000 hộ gia đình tham gia mô hình “Tự quản đường biên, mốc quốc giới”; gần 1.000 tổ với hơn 7.500 người tham gia “Tổ tự quản an ninh trật tự ở thôn, xóm”; 268 tổ/2.166 thuyền viên tham gia “Tổ tàu, thuyền an toàn”, 25 “Tổ bến bãi an toàn”...

Cùng với đó còn có các tổ chức, tập thể tiêu biểu đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

CBCS Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) thăm hỏi, trao đổi với các hộ gia đình tham gia mô hình “Tự quản đường biên, mốc quốc giới” ở thôn 11.

Những người có uy tín trong cộng động, cư dân và các tổ chức ở khu vực biên giới đã chung tay cùng BĐBP Hà Tĩnh bảo vệ đường biên, cột mốc, kết hợp bảo vệ rừng với bảo vệ biên giới, gắn phát triển sản xuất với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hết sức hiệu quả. Bên cạnh đó, họ còn là “tai mắt” của lực lượng BĐBP.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, từ quần chúng nhân dân đã cung cấp cho BĐBP hơn 850 tin báo, trong đó có gần 2/3 tin báo có giá trị trong phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, khai thác lâm sản trái phép, vi phạm quy định về phòng dịch...

Người dân xã Sơn Hồng tham gia tuần tra đường biên, cột mốc cùng lực lượng biên phòng.

Thượng tá Hồ Năng Bảo – Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP Hà Tĩnh đánh giá: Ngày càng có nhiều hơn các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đồng hành, hỗ trợ BĐBP Hà Tĩnh trong công tác bảo vệ biên giới.

Họ là những “cánh tay nối dài”, là những “cột mốc sống”, “lá chắn mềm” nhưng đầy kiên cố nơi biên giới, hải đảo. Qua đó, góp phần cùng lực lượng biên phòng giữ vững sự bình yên nơi biên cương, xây dựng “Thế trận quốc phòng toàn dân” và “Nền biên phòng toàn dân” vững chắc.

Tin liên quan: BĐBP Hà Tĩnh chúc mừng các đơn vị bảo vệ biên giới Lào Nhân dịp gặp mặt, các đơn vị BĐBP Hà Tĩnh đã trao đổi thông tin với lực lượng chức năng nước bạn Lào nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an toàn khu vực biên giới

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh gắn tuần tra bảo vệ biên giới với bảo vệ rừng Nhiệm vụ bảo vệ biên giới gắn với công tác bảo vệ rừng (BVR) đã được BĐBP Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả bằng những cuộc tuần tra xuyên rừng, lập các điểm chốt ở vùng trọng yếu để bảo vệ rừng tại gốc, vận động người dân nâng cao ý thức (bảo vệ rừng) BVR, ngăn ngừa vi phạm lâm luật..

Tiến Phúc