Tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương, chủ chốt là lực lượng quân sự, công an, biên phòng cần phối hợp nhuần nhuyễn, thường xuyên trao đổi thông tin trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chiều 26/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh (QP – AN) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh và Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Ngô Nam Cường – Phó Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh và Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2023, trước những diễn biến phức tạp mới của thế giới, khu vực, trong nước nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, lực lượng vũ trang (LLVT) đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương cấp cơ sở phát huy cao độ vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ nên công tác QP - AN của tỉnh đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển KT - XH.

Đại tá Ngô Nam Cường – Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng đại diện các đơn vị tham dự hội nghị.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QP - AN, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và định hướng dư luận quần chúng nhân dân trong các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP - AN.

Quán triệt, triển khai và thực hiên nghiêm túc mệnh lệnh, các chỉ lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của cấp trên; chủ động nắm, theo dõi, phân tích, đánh giá nhận định, dự báo sát, đúng tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia; thường xuyên luyện tập các phương án để nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo tổng kết công tác QP - AN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Kịp thời đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, chủ động tham mưu triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các tình huống, nhất là các vấn đề phức tạp về ANTT; hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 4 huyện, thành phố; diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân...

Công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, trên biển, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ tuyệt đối an toàn hệ thống đường biên, mốc giới.

Thường xuyên kiện toàn đầy đủ tổ chức biên chế của lực lượng quân đội, công an, biên phòng và dự bị động viên, trọng tâm là bảo đảm quân số cho các đơn vị trực SSCĐ...

Đại tá Ngô Nam Cường – Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Ngô Nam Cường – Phó Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận và biểu dương thành tích mà Hà Tĩnh đã đạt được trong triển khai nhiệm vụ QP - AN năm 2023, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH Hà Tĩnh.

Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ QP - AN năm 2024, Đại tá Ngô Nam Cường đề nghị cấp ủy, chính quyền và LLVT trên địa bàn tỉnh chú trọng giáo dục, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về nhiệm vụ QP - AN.

Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm QP - AN; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, công tác SSCĐ; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh; đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gửi lời cảm ơn tới Quân ủy Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với công tác đảm bảo QP - AN của tỉnh. Từ việc QP - AN được giữ vững ổn định góp phần cho Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong phát triển KT – XH năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ QP - AN của tỉnh.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ QP - AN năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị các đơn vị, địa phương phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo QP - AN trong năm 2024 – năm bứt phá thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, LLVT trên địa bàn tỉnh cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo QP - AN; các lực lượng, trong đó chủ chốt là quân sự, công an, biên phòng cần phối hợp nhuần nhuyễn, thường xuyên trao đổi thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân; chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ QP - AN tại cơ sở; nghiên cứu tham mưu xây dựng, củng cố vững chắc QP - AN ở các địa phương; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo tình hình ANTT, trật tự ATGT dịp trước, trong sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui tết, đón xuân an toàn, hạnh phúc.

Tại hội nghị, Đại tá Ngô Nam Cường – Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã trao cờ thi đua xuất sắc của Quân khu 4 cho 2 tập thể là Ban CHQS TP Hà Tĩnh và Ban CHQS huyện Lộc Hà vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Văn Đức – Anh Tấn