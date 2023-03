Thanh niên Hà Tĩnh háo hức trước giờ lên đường tòng quân

Ngoài các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, trên địa bàn Hà Tĩnh còn có 245 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Số công dân nhập ngũ này sẽ tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ tại Công an tỉnh là 150 chỉ tiêu, tại các đơn vị thuộc Bộ Công an là 95 chỉ tiêu. Tất cả 245 công dân này đều đã sẵn sàng tâm thế, háo hức lên đường tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.