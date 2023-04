Tranh tài bí thư chi bộ giỏi ngành Công an Hà Tĩnh

Xuất sắc vượt qua 6 thí sinh, trung tá Đậu Đình Hòa - Bí thư Chi bộ Chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh (trực thuộc Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) đã đạt giải nhất Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Công an Hà Tĩnh năm 2023.

Sáng 7/4, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức chung kết Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023 trong Công an Hà Tĩnh. Tham dự hội thi có 7 thí sinh đại diện cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Cường cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Khai mạc hội thi, Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là dịp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đảng và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên và cấp ủy viên cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện để bí thư chi bộ, chi ủy viên và cấp ủy viên cơ sở giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế của bí thư chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.

Việc tổ chức hội thi giúp cấp ủy cấp trên đánh giá đúng tình hình đảng bộ, chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cấp ủy ở cơ sở sát đúng hơn, qua đó, có biện pháp để củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo và sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò của bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở; đồng thời, phát hiện những nhân tố mới để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cơ sở.

Thông qua hội thi, Ban tổ chức cũng sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi giữa các đảng ủy công an tỉnh, thành phố theo cụm do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Cường và lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà lưu niệm cho các thí sinh tham gia.

Tham dự hội thi có 7 thí sinh đến từ các đảng bộ: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Trại tạm giam Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Hậu cần.

Tại hội thi, các thí sinh đã trải qua các phần thi: Tự giới thiệu về bản thân và chi bộ, đảng bộ mình đang sinh hoạt; trả lời câu hỏi trắc nghiệm; hiểu biết và xử lý tình huống.

Nội dung các phần thi tập trung vào đặc điểm tình hình, những thuận lợi, khó khăn, kết quả nổi bật của các chi bộ, đảng bộ; điều lệ, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; các quy định về tổ chức đảng trong CAND; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh…

Trước đó, Ban Tổ chức Hội thi đã triển khai phần thi viết theo chủ đề cho các thí sinh.

Phần thi tự giới thiệu của Đại úy Lâm Xuân Bảo - Bí thư Chi bộ Trung tâm thông tin chỉ huy (Phòng Tham mưu).

... Trung tá Diệp Xuân Quyền - Bí thư Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông...

... Trung tá Đậu Đình Hòa - Bí thư Chi bộ CC&CNCH khu vực Hồng Lĩnh...

... Thiếu tá Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Chi bộ Đại đội 2 (Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động).

Các thí sinh tham gia phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Thiếu tá Phạm Đình Sang - Bí thư Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trong phần thi hiểu biết và xử lý tình huống.

Kết thúc các phần thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Trung tá Đậu Đình Hòa - Bí thư Chi bộ CC&CNCH khu vực Hồng Lĩnh (Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH); 2 giải nhì cho các thí sinh đến từ Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động và Đảng bộ Phòng Tham mưu; 4 giải ba cho các thí sinh đến từ các Đảng bộ: Phòng Cảnh sát giao thông, Trại tạm giam Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Hậu cần.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải nhất cho Trung tá Đậu Đình Hòa - Bí thư chi bộ CC&CNCH khu vực Hồng Lĩnh (Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH)...

... trao giải nhì cho các thí sinh đến từ Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Tham mưu.

4 thí sinh đạt giải ba đến từ Phòng Cảnh sát giao thông, Trại tạm giam Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Hậu cần.

Thùy Dương