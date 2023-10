Trung úy Công an Hà Tĩnh giành giải nhì sáng kiến ATGT Việt Nam

Trung úy Phạm Minh Hiếu, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh vừa giành giải nhì cuộc thi “Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023”.

Trung úy Phạm Minh Hiếu giành giải nhì cuộc thi “Sáng kiến ATGT Việt Nam” năm 2023.

Cuộc thi “Sáng kiến an toàn giao thông (ATGT) Việt Nam” năm 2023 do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Báo điện tử Dân trí và Công ty Toyota Việt Nam tổ chức. Cuộc thi có 2 hạng mục dự thi chính là: sáng kiến ATGT và sáng kiến công nghệ về ATGT, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 312 triệu đồng.

Tại vòng sơ khảo cuộc thi diễn ra từ ngày 5/4 đến 25/8, Ban Tổ chức đã nhận về hơn 1.200 bài dự thi.

Ban giám khảo đã chọn ra 10 bài dự thi xuất sắc nhất ở cả 2 hạng mục (mỗi hạng mục 5 bài dự thi) để vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết diễn ra trong ngày 11/10, cùng với bài thuyết trình và màn phản biện xuất sắc, Trung úy Phạm Minh Hiếu - cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh đã xuất sắc giành giải nhì cuộc thi “Sáng kiến ATGT Việt Nam năm 2023” với tác phẩm “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều tiết giao thông và phát hiện phương tiện đi ngược chiều”.

Trung uý Phạm Minh Hiếu thuyết trình trước hội đồng giám khảo.

Sáng kiến của Trung úy Phạm Minh Hiếu ứng dụng công nghệ nhận diện hình ảnh của trí tuệ nhân tạo, áp dụng vào hệ thống camera giám sát của lực lượng chức năng.

Thông qua trí tuệ nhân tạo, người dùng sẽ giám sát, theo thời gian thực lưu lượng phương tiện vào và ra khỏi khu vực, từ đó tính toán được lượng phương tiện giao thông đang lưu thông; đồng thời, phát hiện và thông báo cho người dùng khi phát hiện phương tiện đi ngược chiều, lưu trữ hình ảnh phục vụ quá trình xử lý của lực lượng chức năng.

Tác phẩm dự thi của Trung uý Phạm Minh Hiếu.

Được biết, ngoài sáng kiến về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều tiết giao thông và phát hiện phương tiện đi ngược chiều, Trung úy Phạm Minh Hiếu còn trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh, tham gia viết các bài báo khoa học về công nghệ thông tin, góp phần tích cực vào việc phá thành công nhiều chuyên án lớn về tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian qua.

Nga Nguyễn