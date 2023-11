Cảnh giác khi trẻ chơi đùa với vật cứng, sắc nhọn

Bác sỹ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, nếu cha mẹ không cảnh giác, trẻ sẽ dễ bị các tai nạn sinh hoạt nguy hiểm.

Vừa qua, Khoa Tai - Mũi - Họng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nam (sinh năm 2020, xã Hoà Hải, huyện Hương Khê) với chẩn đoán chấn thương vòm miệng do tai nạn sinh hoạt.

Qua khai thác dịch tễ cho biết, trong quá trình chơi đùa, bệnh nhi ngã vào thanh sắt dựng đứng, chọc vào miệng gây rách vòm miệng. Sau cú ngã, bệnh nhi đau và chảy máu nhiều nên đã được người nhà cho nhập viện. Bệnh nhi vào BVĐK tỉnh trong tình trạng tỉnh, không nôn, không sốt, có các vết rách vùng giữa vòm miệng dọc tới gần lưỡi gà, kích thước khoảng 2x3cm, chảy máu nhiều.

Tiếp nhận ca bệnh, các bác sỹ BVĐK tỉnh đã nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi, khâu tạo hình phục hồi vòm miệng.

Bác sỹ Khoa Tai - Mũi - Họng kiểm tra lại vết thương sau một thời gian điều trị.

Bác sỹ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng cho biết: "Đây là vết thương phức tạp, sâu, vùng vòm miệng nhiều mạch máu nên bệnh nhi chảy nhiều máu nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây mất máu, nguy cơ nhiễm trùng, sau này có thể ảnh hưởng đến việc ăn uống, nói, phát âm của trẻ”.

Theo cảnh báo của bác sỹ, ngoài trường hợp của bệnh nhân ở Hoà Hải thì thời gian gần đây, BVĐK tỉnh còn tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị thương tích đáng tiếc liên quan đến vùng mặt, tai mũi, họng do tai nạn sinh hoạt. Những tai nạn sinh hoạt thường gặp nhất như: do ngã, tai nạn cắt, đâm do vật cứng, sắc nhọn (dao, kéo, đũa, que, tăm...) và tai nạn do trẻ nuốt các dị vật. Chính vì vậy, các gia đình cần chú ý, đặc biệt không để trẻ vừa nô đùa vừa cầm đồ vật cứng, sắc nhọn để tránh gây thương tích hoặc nuốt các dị vật, gây hậu quả đáng tiếc cho trẻ.

Ánh Nguyên