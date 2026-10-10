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Mương thoát nước nhỏ hẹp, sân trường thường xuyên ngập úng

Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - Mỗi khi trời mưa, sân cả hai phân hiệu Trường THCS Lộc Hà (xã Lộc Hà) lại ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến dạy, học. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống mương thoát nước nhỏ hẹp, nhiều đoạn bị bồi lấp.

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