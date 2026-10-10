Mương thoát nước nhỏ hẹp, sân trường thường xuyên ngập úng

Từ trang sách đến hành trình trải nghiệm di sản Nguyễn Du 10/10/2026 09:23 Qua những trải nghiệm thực tế tại Khu di tích Nguyễn Du (Hà Tĩnh), học sinh hiểu thêm giá trị Truyện Kiều, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ di sản văn hóa.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/10: Mưa to đến rất to 10/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/10: nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; nhiệt độ 21 - 28 độ C.

Đội ngũ doanh nhân Hà Tĩnh đồng hành, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh 09/10/2026 19:14 Trong chặng đường phát triển của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Hà Tĩnh luôn là lực lượng đồng hành, có những đóng góp hết sức quan trọng.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2026 09/10/2026 14:11 Sáng 9/10, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

[Motion graphic] Quy trình thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính như thế nào? 09/10/2026 14:05 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2026/TT-BTP ngày 30/9/2026 hướng dẫn thi hành một số nội dung về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tài chính thị trường ngày 9/10: Hết thời gian ưu đãi, lãi vay mua ô tô tăng cao 09/10/2026 07:45 Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất nhiều khoản vay mua ô tô tăng lên 17–18%/năm, một số trường hợp gần 20%, khiến chi phí trả nợ gia tăng và tạo áp lực tài chính lớn cho người vay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/10: Có nơi mưa rất to 09/10/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/10: Đêm có mưa vừa, có lúc mưa to, ngày có nơi mưa rất to; nhiệt độ dao động từ 21 - 27 độ C.

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng? 08/10/2026 20:00 Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU 08/10/2026 15:45 Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.

Bồi dưỡng lý luận, nâng cao năng lực diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 08/10/2026 14:21 Sáng 8/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc tập huấn, bồi dưỡng lý luận diễn tập KVPT tỉnh năm 2026 cho các thành viên khung diễn tập.

Về Vũ Quang mùa cam chín 08/10/2026 08:51 Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.

Tài chính thị trường ngày 8/10: Thi đua sản xuất hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 08/10/2026 07:45 Hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/10: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi 08/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/10: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ 22 - 28 độ C

Hà Tĩnh quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực ứng dụng KHCN 07/10/2026 15:15 Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.

Trường Chính trị Trần Phú có nhiều chuyển biến trên cả 6 nhóm tiêu chí 07/10/2026 14:30 Sáng 7/10, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn mức 1 tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí trường chính trị đạt chuẩn mức 1.

Tài chính thị trường ngày 7/10: Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng 07/10/2026 07:45 Giá nhà vẫn neo cao trong khi lãi vay mua nhà phổ biến 12–14%/năm, có khoản vay thả nổi lên tới 15–16%. Áp lực trả nợ tăng khiến nhiều người mua ở thực phải trì hoãn kế hoạch. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/10: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi 07/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/10: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ 20 - 30 độ C.

Trao gần 2,6 tỷ đồng mô hình sinh kế, khởi công và khánh thành nhà ở cho người nghèo 06/10/2026 14:32 Hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo", sáng 6/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế hỗ trợ hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai và khởi công, khánh thành nhà đại đoàn kết tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Tài chính thị trường ngày 6/10: Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam đạt vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng 06/10/2026 07:48 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/10: Có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C 06/10/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/10: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác, trưa chiều có lúc hửng nắng; nhiệt độ dao động từ 20 - 28 độ C.

MICE – Cơ hội mở rộng du lịch Hà Tĩnh 05/10/2026 16:36 Du lịch MICE là loại hình kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện với tham quan, nghỉ dưỡng, tạo cơ hội thu hút dòng khách mới, góp phần mở rộng du lịch Hà Tĩnh.

Nông nghiệp tuần hoàn - hướng đi bền vững cho nông dân 05/10/2026 13:00 Với ưu điểm bảo vệ môi trường, giảm chi phí đầu vào, các mô hình tuần hoàn đang được nhân rộng tại các địa phương ở Hà Tĩnh, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Tài chính thị trường ngày 5/10: FDI vào Việt Nam vượt 50 tỷ USD trong 9 tháng 05/10/2026 07:45 Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 50 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ; vốn thực hiện vượt 21 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm đối với giai đoạn 9 tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/10: Ngày nắng gián đoạn, rải rác có dông 05/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/10: Có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to; nhiệt độ 23 - 26 độ.

Sống khỏe cùng BHT: Tụ máu mãn tính - Mối nguy âm thầm sau những chấn thương 04/10/2026 10:00 Có những chấn thương vùng đầu, sau một thời gian mới xuất hiện đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đó có thể là dấu hiệu của tụ máu mạn tính. Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thôn Thiện Nộ: Sức bật từ ý Đảng, lòng dân 04/10/2026 07:53 Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang hiện thực hóa những chủ trương xây dựng nông thôn mới thành việc làm cụ thể, tạo diện mạo khang trang và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/10: Ngày nắng, chiều mưa rào và dông 04/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/10: Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ 25 - 33 độ.

Bất an trước tình trạng sạt lở bờ sông Rào Nổ 03/10/2026 09:24 5 năm trở lại nay, bờ sông Rào Nổ, đoạn qua thôn Long Giang, xã Hương Bình (Hà Tĩnh) xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nhiều gia đình đã phải chuyển đến nơi khác sinh sống.

Về Kỳ Xuân, tìm dấu xưa ở đền Phương Giai 03/10/2026 08:21 Đền Phương Giai là di tích mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của Kỳ Xuân (Hà Tĩnh). Nơi đây thờ Hoàng giáp Dương Trí Tri và lưu giữ dấu mốc của phong trào cách mạng ở Kỳ Anh năm 1930.

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai 03/10/2026 06:11 Để chủ động trong sản xuất, sinh hoạt và ứng phó với thiên tai, ngành Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo.

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