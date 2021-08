“Bữa cơm yêu thương” ấm lòng công dân cách ly tập trung ở làng biển Hà Tĩnh

Mỗi ngày, tại xã vùng biển Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có một thôn/đơn vị đăng ký nấu "Bữa cơm yêu thương” cho bà con từ các tỉnh phía Nam trở về quê, hiện đang ở trong khu cách ly tập trung của xã.

Theo lịch đăng ký với Ủy ban MTTQ xã Kỳ Ninh trước đó, hôm nay, tới lượt Chi hội phụ nữ thôn Hải Hà phụ trách nấu ăn cho khu cách ly tập trung của xã.

Chị hội phụ nữ thôn Hải Hà nấu hơn 120 suất ăn sáng, trưa và chiều tặng cho công dân và các lực lượng phục vụ trong khu cách ly tập trung của xã

Trong khung giờ từ 6h sáng, 9h sáng và 16h chiều, các hội viên Chi hội phụ nữ thôn Hải Hà nấu tổng hơn 120 suất ăn sáng, trưa, chiều cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của xã và những công dân trở về từ các vùng dịch đang thực hiện cách ly.

Mỗi người một việc, người nhặt rau, người vo gạo nấu cơm, người vệ sinh khu vực nhà bếp, người chuẩn bị nguyên liệu, người chế biến thức ăn… ai cũng đều luôn tay, tỉ mỉ trong từng công đoạn để có bữa cơm đảm bảo đúng giờ, đủ dinh dưỡng và còn nóng sốt khi đến tay người dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung.

Mặc dù phải làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng, oi bức, nhưng tất cả mọi người đều rất hăng say, vui vẻ vì đã góp sức giúp bà con mình có thêm bữa cơm ngon miệng và góp phần giảm bớt chi phí trong thời gian cách ly tập trung.

Qua 1 tuần triển khai, đã có 16 tổ chức, đơn vị đăng ký nấu ăn cho các cán bộ y tế và công dân đang thực hiện cách ly tập trung.

Nhanh tay đảo nồi thịt kho, chị Nguyễn Thị Thu (thôn Hải Hà, xã Kỳ Ninh) chia sẻ: “Đăng ký xong ở Ủy ban MTTQ xã, chúng tôi triển khai ngay việc kêu gọi ủng hộ từ các bà con trong thôn và phân công chị em phụ trách từng phần việc. Mỗi ngày sẽ là một thôn, một đơn vị phụ trách nên ai cũng tập trung để nấu bữa com ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm. Chúng tôi thấy mô hình “Bữa cơm yêu thương” do Ủy ban MTTQ xã triển khai rất thiết thực trong thời điểm này, khi có thể hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và giảm chi phí cho công dân cách ly, vừa tạo sự gắn kết giữa các thôn xóm".

Theo chị Võ Thị Nga - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Ninh, khu cách ly tập trung của xã Kỳ Ninh hiện có 38 công dân trở về từ các tỉnh phía Nam, trong đó có nhiều hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Bữa cơm yêu thương” sau khi được phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các thôn, các đơn vị trong xã, giúp các công dân giảm chi phí khi cách ly tập trung.

Tại khu cách ly tập trung xã Kỳ Ninh có 38 công dân từ các tỉnh phía Nam trở về.

Qua một tuần triển khai mô hình “bữa cơm yêu thương” (từ 31/7 - 6/8), xã đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân các thôn. Theo đó, Ủy ban MTTQ xã đã nhận đăng ký của 16 đơn vị, tổ chức (gồm các chi hội thuộc 9 thôn và các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã).

7 đơn vị, tập thể đã tổ chức nấu cơm hỗ trợ khu cách ly là: Chi hội phụ nữ các thôn Tam Hải 2, Hải Hà, Tam Hải 1; Hội Doanh nghiệp xã Kỳ Ninh; Công đoàn Trường Mầm non xã Kỳ Ninh; các hộ gia đình tại thôn Tiến Thắng và các hộ gia đình tại thôn Hải Hà.

Mỗi đơn vị đảm nhận 1 ngày, tổng số suất được nấu trong 1 tuần giúp công dân cách ly và các lực lượng phục vụ là hơn 900.

Anh Trần Văn Nhị (thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh) là lao động tự do làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trở về Kỳ Ninh cách ly tập trung chia sẻ cùng chúng tôi qua cuộc điện thoại: “Làm nghề lao động tự do thu nhập bấp bênh, cực chẳng đã tôi phải đi xe máy về quê. Gần một tuần cách ly tại đây, mỗi ngày tôi đều nhận được 3 bữa ăn ngon từ các tổ chức, đơn vị hỗ trợ. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành đến chính quyền địa phương và các tổ chức, đơn vị đã hỗ trợ chúng tôi trong thời gian qua...".

Lời chia sẻ cảm ơn từ một công dân đang cách ly tại tập trung tại xã Kỳ Ninh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh Lê Thanh Nghị cho biết: “Mô hình “Bữa cơm yêu thương” được xã Kỳ Ninh xây dựng và triển khai rất hiệu quả. Ủy ban MTTQ thị xã đã kêu gọi các xã, phường trên địa bàn học tập mô hình để tạo điều kiện hỗ trợ cho các công dân đang thực hiện cách ly tập trung. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động này cũng tạo nên sự gắn kết giữa các tổ chức, cá nhân tại mỗi địa phương, từ đó tập hợp sức mạnh, chung sức phòng, chống đại dịch COVID-19…”.

Thu Trang