Lan tỏa hơi ấm “Mẹ đỡ đầu” đến trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Năm học mới 2022-2023 đã bắt đầu với niềm vui của nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh khi nhận được sự quan tâm, chăm chút của những “người mẹ thứ 2” đến từ Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội LHPN tỉnh chủ trì thực hiện.

Bắt đầu triển khai từ tháng 11/2021, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Đến nay, thông qua các cấp hội phụ nữ, toàn tỉnh đã có 359 trường hợp là trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận đỡ đầu với tổng số tiền cam kết hỗ trợ đạt 4 tỷ 549 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà trao chứng nhận “Mẹ đỡ đầu” trẻ mồ côi cho đại diện các đơn vị và trao quà cho các cháu mồ côi trong chương trình “San sẻ yêu thương” tháng 1/2022.

Trong đó, mỗi em được hỗ trợ từ 300 - 900 ngàn đồng/tháng, thời hạn đỡ đầu ít nhất là 3 năm. Cùng với sự hỗ trợ về vật chất, “Mẹ đỡ đầu” đã và đang lan tỏa những yêu thương về mặt tinh thần, bù đắp phần nào những chỗ trống trong cuộc sống kém may mắn của các em.

Không còn buồn và tự ti vì thiếu vắng sự quan tâm của mẹ, bước vào năm học mới này, em Phạm Thị Ly Ly (SN 2015, ở thôn 4, xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) đã tự tin đến trường cùng bạn bè với đầy đủ áo quần, sách vở và cả chiếc xe đạp mới. Tất cả đều do những “người mẹ” đến từ Hội Phụ nữ Công an huyện Cẩm Xuyên chuẩn bị.

Cán bộ Hội Phụ nữ Công an huyện Cẩm Xuyên trao quà cho em Phạm Thị Ly Ly nhân dịp vào năm học mới.

Anh Phạm Văn Sơn (SN 1976, bố em Ly) cho biết: “Mẹ mất khi cháu mới 2 tuổi, tôi lại bệnh tật nên các cháu rất thiệt thòi. Từ khi có sự đỡ đầu, nhận được sự quan tâm, tình cảm yêu thương của các “mẹ” từ Hội Phụ nữ Công an huyện, cháu vui lắm, nhất là đầu năm học này, lúc nào cũng khoe với mọi người về các “mẹ”, về chiếc xe đạp mới và những món quà được tặng”.

Cháu Phạm Thị Ly Ly và em trai tự tin bước vào năm học mới dưới sự chăm lo của Hội Phụ nữ Công an huyện Cẩm Xuyên.

Thiếu tá Đặng Thị Thanh Hải - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Khi quyết định nhận đỡ đầu Ly Ly, chúng tôi luôn dành cho con sự quan tâm và tình cảm đặc biệt. Dù công việc bận rộn nhưng trong các dịp lễ, tết hoặc định kỳ, chị em đều dành thời gian về Cẩm Minh để thăm và tặng quà cho 2 chị em. Cùng đó, chúng tôi cũng kết nối thường xuyên qua điện thoại với bố Ly, cô giáo chủ nhiệm và hội phụ nữ xã, thôn nhằm kịp thời nắm bắt tình hình học tập cũng như cuộc sống của con để có sự động viên, hỗ trợ kịp thời”.

Không chỉ được hỗ trợ về vật chất, các “Mẹ đỡ đầu” đến từ Công an huyện Cẩm Xuyên còn quan tâm động viên, chỉ bày cho Ly Ly cách chăm sóc bản thân và việc học tập.

Năm học mới này, em Phạm Bình Minh (SN 2010, học sinh lớp 7, Trường Tiểu học & THCS Sơn Lĩnh, Hương Sơn) cũng thêm phấn khởi, tự tin khi nhận được sự quan tâm của những người “Mẹ đỡ đầu”.

Em Minh mồ côi cả cha lẫn mẹ (bố mất năm 2011, mẹ mất năm 2014). Em có 2 người anh trai, người anh đầu đã đi nghĩa vụ quân sự, người anh thứ 2 sức khỏe kém, đang sống với người họ hàng ở Hà Nội. Hiện Minh sống với người bác ruột - gia đình nông dân đông con, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.

Tháng 1/2022, em Phạm Bình Minh nhận được sự đỡ đầu của Hội LHPN tỉnh với mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/tháng. Đầu năm học mới này, em còn nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức đoàn thể để chuẩn bị sách vở, áo quần đến trường.

Các tổ chức đoàn thể xã Sơn Lĩnh thăm hỏi và tặng quà cho em Phạm Bình Minh nhân dịp năm học mới.

Em Phạm Ly Ly (Cẩm Xuyên) và Phạm Bình Minh (Hương Sơn) là 2 trong số hàng trăm trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh đã nhận được sự đỡ đầu của các tổ chức, cá nhân trong thời gian qua. Năm học mới đến, các em không chỉ nhận được sự hỗ trợ về vật chất, “Mẹ đỡ đầu” đã và đang nâng đỡ các em về mặt tinh thần, giúp các em vượt qua nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống.

Không dừng lại ở một con số nhất định, chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục lan tỏa và ngày càng có nhiều hoàn cảnh trẻ em kém may mắn nhận được sự quan tâm từ các tổ chức, các nhà hảo tâm. Nhân dịp Tết Trung thu vừa qua, thông qua kết nối của Hội LHPN Thạch Hà và xã Thạch Sơn, tập thể cán bộ, nhân viên Khối Mặt trận và các đoàn thể - Khối Dân huyện Thạch Hà đã nhận đỡ đầu cháu Trần Khánh Ngọc (SN 2022, ở thôn Tân Hợp, Thạch Long).

Tập thể cán bộ, nhân viên Khối Mặt trận và các đoàn thể - Khối Dân huyện Thạch Hà tự đóng góp để đỡ đầu cho bé Trần Khánh Ngọc (người được bế) trong thời gian 3 năm với số tiền 18 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Thuận - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạch Sơn (Thạch Hà) cho biết: “Cháu Khánh Ngọc là con thứ 4 của anh Trần Công Tuấn (48 tuổi, bị nhiễm chất độc da cam), mẹ mất khi vừa sinh cháu (tháng 2/2022). Hoàn cảnh của gia đình cháu Khánh Ngọc rất éo le với 4 người con, cháu đầu năm nay vào lớp 10. Sự đỡ đầu của các tổ chức đoàn thể với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng trong suốt 3 năm có ý nghĩa rất lớn. Là tổ chức hội phụ nữ cơ sở, chúng tôi đồng hành, giúp các cháu vượt lên khó khăn”.

Chị em trong Hội Phụ nữ xã Thạch Sơn tặng quà và trò chuyện cùng 2 người chị gái của cháu Khánh Ngọc.

Theo Hội LHPN Hà Tĩnh, dịp năm học mới và Tết Trung thu vừa qua, cùng với chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã huy động được gần 560 triệu đồng, trao 1.972 phần quà cho 1.972 trẻ em mồ côi, khó khăn. Các phần quà bằng tiền mặt và hiện vật (cặp, sách vở, áo quần, đồ chơi trung thu…). Dịp này, thông qua các cấp hội, có thêm 29 em được các tổ chức cam kết nhận đỡ đầu trong thời gian tới.

Dịp năm học mới 2022-2023, Hội LHPN huyện Kỳ Anh đã vận động kết nối hỗ trợ đỡ đầu cho 4 trẻ mồ côi, khó khăn trên địa bàn. Trong ảnh: Cô Phan Hà Anh - giáo viên Trường THCS Kỳ Tân nhận đỡ đầu cháu Hoàng Gia Liêm (mồ côi mẹ, nhà có 3 chị em hoàn cảnh khó khăn).

Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN Hà Tĩnh không chỉ tích cực vận động cộng đồng chung tay hưởng ứng để ngày càng nâng đỡ được nhiều trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn về mặt vật chất mà còn hướng tới đi vào chiều sâu. Bằng cách phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ cơ sở hướng tới quan tâm, săn sóc các em về mặt tinh thần để phát huy tính nhân văn của chương trình là người mẹ thứ 2 của trẻ em kém may mắn.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà

Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh