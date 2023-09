Phụ nữ Hà Tĩnh huy động gần 1,2 tỷ đồng tặng quà trung thu cho trẻ em

Nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn được vui tết Trung thu, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã huy động được 2.300 suất quà, tổng trị gần 1,2 tỷ đồng để trao tặng.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh phối hợp với BIDV Hà Tĩnh trao 16 suất quà trị giá gần 20 triệu đồng cho các con do LHPN tỉnh đỡ đầu. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao quà Trung thu cho em Đường Khắc Trung (SN 2014, ở thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh).

Hội LHPN nhiều địa phương cũng đã nỗ lực vận động mang Trung thu ấm áp yêu thương đến với trẻ em nghèo. Tiêu biểu như: Hội LHPN huyện Lộc Hà (616 suất quà, trị giá 362 triệu đồng); Hội LHPN huyện Hương Khê (177 suất quà, trị giá hơn 62 triệu đồng); Hội LHPN huyện Can Lộc (235 suất quà, trị giá gần 59 triệu đồng)... Trong ảnh: Chương trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" do Hội LHPN xã Tùng Lộc (Can Lộc) phối hợp cùng chính quyền và mạnh thường quân tổ chức.

Hội phụ nữ các ngành như: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh cũng đã vận động thăm hỏi và tặng hàng trăm suất quà cho trẻ em nghèo, kém may mắn tại các địa phương, cơ sở chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật trên toàn tỉnh. Trong ảnh: Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tổ chức Trung thu và tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trumg tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục, hoà nhập trẻ khuyết tật thị xã Hồng Lĩnh.

Nguyên Hoàng