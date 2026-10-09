Nhóm thực phẩm phụ nữ trung niên nên hạn chế

Đồ uống có cồn

Theo Eating Well, phụ nữ trung niên nên hạn chế rượu bia vì cung cấp năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng. Đồ uống có cồn có thể làm gián đoạn giấc ngủ, trong khi rối loạn giấc ngủ khá phổ biến ở phụ nữ tiền mãnh kinh, mãn kinh. Uống nhiều rượu bia cũng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có bệnh tim mạch và một số loại ung thư.

Món ăn nhiều đường bổ sung

Ở tuổi trung niên, cơ thể giảm khối cơ và thay đổi khả năng sử dụng năng lượng, khiến việc kiểm soát cân nặng khó hơn. Bánh ngọt, chè, kẹo, kem và các món chứa nhiều đường bổ sung dễ làm lượng năng lượng trong khẩu phần tăng nhanh nhưng không cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết. Những món ăn này cũng không có lợi cho việc kiểm soát đường huyết, đặc biệt ở người có nguy cơ hoặc đang mắc tiền tiểu đường, tiểu đường.

Đồ chiên rán giàu năng lượng, chất béo và muối. Ảnh: Vân Anh

Nội tạng động vật

Nguy cơ cholesterol cao có thể tăng ở phụ nữ sau mãn kinh khi nồng độ estrogen giảm. Trong khi đó, nhiều loại nội tạng, đặc biệt gan và óc, chứa lượng cholesterol cao. Phụ nữ trung niên nên đa dạng nguồn protein từ cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu và các loại hạt thay vì dùng nội tạng thường xuyên.

Ngoài chế độ ăn, phái đẹp cũng nên duy trì vận động đều đặn, đặc biệt là các bài tập sức mạnh để hạn chế mất cơ và hỗ trợ xương. Ngủ đủ giấc, giữ giờ ngủ ổn định giúp cơ thể phục hồi tốt. Quản lý căng thẳng cũng cần được chú trọng. Phụ nữ nên khám sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, đường huyết, cholesterol.

Các loại hạt tẩm gia vị

Hạt nguyên chất như hạt óc chó, hạnh nhân hay hạt bí là lựa chọn tốt trong chế độ ăn của phụ nữ trung niên. Tuy nhiên, các loại hạt rang muối, phủ đường hoặc tẩm nhiều gia vị lại có thêm natri, đường và năng lượng không có lợi cho huyết áp.

Món ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ

Khi khối cơ giảm, mức độ vận động thay đổi, phụ nữ trung niên ăn nhiều món chiên, rán hoặc dùng nhiều dầu như trước, năng lượng dư thừa dễ tích lũy thành mỡ, đặc biệt ở vùng bụng. Những món ăn chứa nhiều chất béo bão hòa như thịt mỡ, da động vật cũng không có lợi cho cholesterol và sức khỏe tim mạch, theo Times of India.