Thượng úy Công an Hà Tĩnh “mê” đưa pháp luật giao thông đến với người dân

Để đưa pháp luật giao thông đến gần hơn với người dân, Thượng úy Nguyễn Trung Kiên (SN 1989, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn nỗ lực đề ra nhiều sáng kiến tuyên truyền hiệu quả.

Thượng úy Nguyễn Trung Kiên là người giữ vai trò chủ chốt trong các hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn huyện

Về công tác tại Công an huyện Kỳ Anh từ năm 2010, Thượng úy Kiên bắt đầu gắn bó và ngày càng yêu thích, say mê với việc tuyên truyền đến từng người dân về những kiến thức của Luật Giao thông đường bộ để họ chủ động chấp hành pháp luật, giảm thiểu tai nạn giao thông và hậu quả tai nạn giao thông để lại.

Từ khi chia tách địa giới hành chính thành huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, từ năm 2015 đến nay, Thượng úy Kiên là người giữ vai trò chủ chốt trong các hoạt động tuyên truyền pháp luật về ATGT trên khắp địa bàn huyện Kỳ Anh.

Tuyên truyền bằng hình ảnh, tờ rơi

Thượng úy Nguyễn Trung Kiên cho biết: “Huyện Kỳ Anh có diện tích rộng, giao thông đi lại khó khăn, hiểu biết về pháp luật của người dân vẫn còn hạn chế. Vì vậy, để tuyên truyền cho người dân hiểu và làm theo pháp luật, Đội CSGT huyện chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi với bà con”.

Tuyên truyền miệng chưa đủ, Thượng úy Kiên vận dụng tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh. Từ năm 2015, Thượng úy Kiên đề xuất, tham mưu cho đoàn trường các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn xây dựng cổng trường văn minh. Theo đó, trước cổng trường sẽ dán các hình ảnh, pano tuyên truyền về việc thực hiện pháp luật giao thông và các hình ảnh về TNGT phù hợp nhằm răn đe, giáo dục học sinh.

Mô hình cổng trường văn minh tại Trường THPT Nguyễn Huệ

Anh Kiên còn trực tiếp tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật giao thông tại các trường học. Trước mỗi buổi tuyên truyền, anh luôn đến từ rất sớm, đứng trước các cổng trường để tuyên truyền, phát tờ rơi cho phụ huynh.

Vào ngày lễ, ngày hội hay trong các buổi sinh hoạt ở thôn, xóm, anh cũng sẵn sàng về tận cơ sở để chia sẻ với bà con những kiến thức về Luật Giao thông đường bộ.

Từ 2015 tới nay, Thượng úy Kiên đã thực hiện hơn 100 buổi tuyên truyền tại trường học, thôn, xóm...

Bằng cách làm như thế, từ năm 2015 đến nay, Thượng úy Kiên đã thực hiện hơn 100 buổi tuyên truyền tại các trường học, thôn, xóm. Giải pháp tuyên truyền của anh cũng được các đồng nghiệp vận dụng và mang lại hiệu quả cao, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân Kỳ Anh khi tham gia giao thông.

“Tôi may mắn bởi luôn nhận được sự ủng hộ, đồng tình rất lớn từ các đồng chí lãnh đạo và đồng nghiệp. Những năm qua, hàng nghìn tờ rơi được phát đến tận tay người dân đều do nguồn kinh phí của đơn vị hỗ trợ in ấn” - Thượng úy Nguyễn Trung Kiên chia sẻ.

... qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh về an toàn giao thông

Không chỉ là tuyên truyền viên xuất sắc của đội, Thượng úy Kiên còn là hạt nhân trong phong trào đoàn của Công an huyện Kỳ Anh với nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi.

Thượng úy Kiên đã trực tiếp quyên góp, chia sẻ và đứng ra kêu gọi mọi người các chương trình “Khăn ấm mùa đông”, mang những món quà đến cho người nghèo Kỳ Anh. Anh cũng là người góp phần thực hiện thành công đêm nhạc từ thiện, cùng mọi người mang về nguồn kinh phí hơn 200 triệu đồng giúp đỡ xây dựng nhà nhân ái tại xã Kỳ Sơn năm 2019.

Thượng úy Nguyễn Trung Kiên được tuyên dương tại Đại hội Hội LHTN huyện Kỳ Anh

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên thể hiện được rất tốt chức trách nhiệm vụ được giao; có nhiều nỗ lực và nhiều sáng kiến trong công việc, là tấm gương sáng trong công tác đảm bảo trật tự ATGT của đơn vị. Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Kỳ Anh Nguyễn Sỹ Hoàn

Đóng góp của Thượng úy Nguyễn Trung Kiên đã được các cấp, ngành ghi nhận. Anh đã vinh dự nhận bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2017.

Thu Hà - Đình Nhất