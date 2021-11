Khắc phục tình trạng lầy lội khi thi công quốc lộ 281 ở Hà Tĩnh

Công trình Tiểu dự án đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà (Hà Tĩnh) được khởi công từ tháng 4/2021 dài 11,5km (có 10 km trùng với quốc lộ 281) do Công ty CP 471 (TP Vinh, Nghệ An) đảm nhận thi công với chi phí xây lắp 74 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2022. Đoạn đi qua huyện Lộc Hà dài hơn 5 km, bắt đầu từ xã Hồng Lộc, qua xã Tân Lộc, xã Bình An và nối với đường ven biển xã Thịnh Lộc. Đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đã thi công được khoảng 10% khối lượng công trình.