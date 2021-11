QL 281 đoạn qua thôn Trường An - “thử thách khó” cho người đi đường

Việc thi công có phần chậm trễ và thời tiết xấu đã khiến quốc lộ 281 đoạn qua thôn Trường An, xã Hồng Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) lầy lội, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Video: Người dân phản ánh tình trạng lầy lội, khó đi lại ở quốc lộ 281 đoạn qua thôn Trường An, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.

Công trình Tiểu dự án đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà (Hà Tĩnh) được khởi công từ tháng 4/2021 dài 11,5km (có 10km trùng với quốc lộ 281) do Công ty CP 471 (TP Vinh, Nghệ An) đảm nhận thi công với chi phí xây lắp 74 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2022.

Đoạn đi qua huyện Lộc Hà dài hơn 5 km, bắt đầu từ xã Hồng Lộc, qua xã Tân Lộc, xã Bình An và nối với đường ven biển xã Thịnh Lộc. Thời điểm này, nhà thầu đang thi công phần nền đường của dự án ở đoạn qua huyện Lộc Hà.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế thì tại đoạn đường thôn Trường An, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, người dân gần như không thể lưu thông do đường lầy lội, trơn trượt.

Ông Diệp Thuận - Trưởng thôn Trường An (xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) cho hay: Đoạn đường qua thôn được thi công cách đây hơn 2 tháng nhưng thời gian qua, công việc được tiến hành khá chậm dẫn tới việc vẫn dang dở, gây khó khăn cho người dân qua lại, nhất là mỗi khi trời đổ mưa.

Cũng the ông Diệp Thuận, tuyến đường đang thi công trùng với quốc lộ 281 có lưu lượng người và phương tiện qua lại mỗi ngày đông. Trước việc đường lầy lội, trơn trượt, không đảm bảo an toàn giao thông nên buộc người dân, trong đó có nhiều học sinh Tiểu học, THCS phải đi đường vòng, ảnh hưởng tới công việc, học hành.

Đoạn đường lầy lội qua thôn Trường An, xã Hồng Lộc dài chừng 400m. Xe ben gần như là phương tiện duy nhất có thể lưu thông được. Với các phương tiện khác như: ô tô con, xe máy thì rất khó đi qua.

Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc Lê Viết Bình thông tin: trước tình trạng thi công đường khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng, địa phương cũng đã có kiến nghị với nhà thầu cần có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông nhưng vẫn không có động thái gì.

Xác nhận tình trạng lầy lội ở đoạn đường qua thôn Trường An (xã Hồng Lộc) gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân, ông Nguyễn Sỹ Thịnh - Phó Chỉ huy trưởng công trường Công ty CP 471 nói rằng, theo dự kiến ban đầu, khu vực này sẽ thi công xong trong vòng 30 - 45 ngày nhưng vì có vướng giải phóng mặt bằng và thời tiết không thuận lợi dẫn tới việc phải kéo dài hơn dự tính.

“Việc thi công để ảnh hưởng tới đi lại có lỗi do đơn vị. Chúng tôi sẽ cho máy móc tới san gạt và đổ đá vào các chỗ bùn lầy để tạo điều kiện cho người dân qua lại. Khi thời tiết thuận lợi thì tập trung nhân lực, máy móc thi công nhanh đoạn tuyến này”, ông Nguyễn Sỹ Thịnh cho hay.

Đức – Tấn