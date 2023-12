Cái gật đầu... đổi lấy án tử!

Nguyễn Thành Luân biết, cái gật đầu nhận lời vận chuyển ma túy của mình phải đánh cược bằng cả tính mạng nhưng vẫn nhắm mắt đưa chân để rồi “dính án” tại Hà Tĩnh.

Bị cáo Nguyễn Thành Luân tại phiên xử sơ thẩm.

Ngày 5/12, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Thành Luân (SN 1986, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trong phòng xử, ngoài hội đồng xét xử và luật sư bào chữa, xung quanh bị cáo chỉ có cán bộ công an làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

Sự rối bời, lạc lõng và hoảng sợ tại phiên xử, dù cố gắng đến mấy Nguyễn Thành Luân cũng không tài nào che giấu nổi. Đôi vai rũ xuống, bàn tay buông thõng, chiếc còng số tám trở thành vật cản và cũng là thứ tạo ra ánh sáng duy nhất trước mặt Nguyễn Thành Luân lúc này.

Vận chuyển thuê ma tuý lấy 20 triệu đồng, một đối tượng lĩnh án tử Vận chuyển thuê ma túy để lấy 20 triệu đồng tiền công, đối tượng Nguyễn Thành Luân (phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) đã phải nhận án tử hình từ phán quyết của Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố, vào khoảng 23h50’ ngày 1/5/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 8A (đoạn qua huyện Hương Sơn) thì phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Luân điều khiển xe máy nghi vấn vận chuyển hàng cấm nên tiến hành truy đuổi. Đến khoảng 00h20’ ngày 2/5/2023, khi Nguyễn Thành Luân chạy đến địa phận thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) thì tổ công tác đã khống chế thành công. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba lô đối tượng mang theo có chứa lượng lớn nghi là ma túy.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công bố bản cáo trạng.

Nguyễn Thành Luân khai nhận, các viên nén màu tím, màu vàng là “thuốc lắc”, các viên nén màu hồng và xanh là “hồng phiến” do đối tượng vừa nhận từ Nguyễn Đức Bình (SN 1975, trú xã Sơn Tây, Hương Sơn) để vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên Đức (ở Hà Nội, không rõ địa chỉ) từ huyện Hương Sơn ra TP Vinh (Nghệ An) với tiền công là 20 triệu đồng. Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), các viên nén thu giữ được là Methamphetamine, có khối lượng 15.301,2 gam.

Chênh vênh, vô định... chính là cảm giác của Nguyễn Thành Luân lúc này. Dẫu vậy, dường như lượng trước được mức án của mình nên suốt phiên xử, Nguyễn Thành Luân không biện bạch, quanh co. Trước hội đồng xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo rưng rưng: “Giờ đây, bị cáo đã nhận ra, chỉ có làm ăn chân chính mới được bền lâu. Bị cáo rất ân hận về những sai lầm mình đã gây ra. Dù mọi người đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng vì ma lực đồng tiền, bị cáo đã kết thúc cuộc đời mình chỉ vì 20 triệu đồng tiền công. Bị cáo đã không làm tròn bổn phận của người con, người chồng, người cha. Phút cuối, bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến người thân và 2 con rất nhiều”.

Mức án tử hình là phán quyết cuối cùng Toà án nhân dân tỉnh dành cho Nguyễn Thành Luân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Phần tuyên án, hội đồng xét xử đưa ra phân tích xoay quanh hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Luân: “Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, việc gieo rắc ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, suy kiệt giống nòi mà còn là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác. Đặc biệt, từng có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, nhận thức được tác hại của ma túy, chính sách nghiêm cấm của Nhà nước nhưng bị cáo vẫn liều lĩnh, vì đồng tiền đã nhắm mắt đưa chân. Thử tưởng tượng, với số lượng ma túy lớn như vậy, nếu lọt ra ngoài xã hội, sẽ có biết bao con người, bao gia đình lâm vào cảnh khốn cùng?. Do vậy, cần xử phạt mức án thật nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung”.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, xét thấy bị cáo không còn khả năng để cải tạo, giáo dục, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Thành Luân.

Phiên tòa khép lại trong lặng lẽ, Nguyễn Thành Luân bước vô hồn ra xe bít bùng. Cơ hội trở lại làm người lương thiện, về chăm sóc con của bị cáo đã vuột mất chỉ vì không ngăn được cám dỗ trước đồng tiền...

Văn Chung