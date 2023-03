Phối hợp triển khai cuộc vận động thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Hà Tĩnh

Công an tỉnh và Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vừa ký kết kế hoạch phối hợp về phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam các cấp trong triển khai Cuộc vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự lễ ký kết.

Chiều 23/2, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp về phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam các cấp trong triển khai Cuộc vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh. Chương trình được trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu 13 công an huyện, thành phố, thị xã. Tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Kế hoạch phối hợp phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam các cấp trong triển khai Cuộc vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh gồm các nội dung chính: tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, hội viên hội LHTN các cấp. Hướng dẫn cho các sở, ngành, các ngành cấp huyện, cấp xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân trong việc kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID. Tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử; hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, công tác bảo mật thông tin. Hướng dẫn làm thủ tục thu nhận CCCD.

Đại biểu điểm cầu tỉnh và các điểm cầu cấp huyện nghe thông qua nội dung kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động.

Chủ thể thực hiện các nội dung phối hợp là cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh. Đối tượng hướng tới là người dân sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh chưa cài đặt, đăng ký tài khoản định danh điện tử, hoặc đã cài đặt, đăng ký nhưng chưa kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương đề nghị các cấp bộ Đoàn, hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các cấp để triển khai các nội dung ký kết; duy trì hàng tuần chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện cùng VNeID, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử”.

Gắn kết, lồng ghép mọi hoạt động của Đoàn, Hội với việc triển khai cuộc vận động. Quán triệt nghiêm túc và nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ, Đoàn, Hội các cấp, cán bộ công chức, viên chức trẻ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn trong thực hiện cuộc vận động, phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh lưu ý một số vấn đề trong triển khai chương trình ký kết.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã lưu ý một số vấn đề đối với cán bộ, chiến sỹ công an các cấp để công tác phối hợp được triển khai chặt chẽ, tạo sự đồng thuận, sự hưởng ứng tích cực trong thanh niên và người dân đối với cuộc vận động.

Một số chỉ tiêu kế hoạch phối hợp đề ra: Đảm bảo 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội LHTN các cấp có tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2; được cài đặt, kích hoạt trên ứng dụng VNeID và sử dụng tài khoản định danh điện tử đã có để truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến. Đảm bảo 100% CBCS Công an tỉnh; 100% cán bộ Đoàn, cán bộ Hội LHTN Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức và CBCS lực lượng vũ trang các cấp trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn tuyên truyền, vận động người dân chưa có CCCD, chưa đăng ký định danh mức độ 2 thực hiện thành công việc làm thủ tục; mỗi người tuyên truyền, hướng dẫn tối thiểu cho 10 người dân cài đặt, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2 và sử dụng tài khoản này truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia. Vận động, khuyến khích mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi hội viên hội LHTN Việt Nam các cấp hướng dẫn tối thiểu cho 5 người dân.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp.

Dịp này, đồng loạt công an các huyện, thành phố, thị xã đã tiến hành ký kết với các huyện, thị, thành đoàn. Ảnh: Lễ ký kết giữa Công an và Huyện đoàn tại Can Lộc.

Công an huyện Đức Thọ và Huyện đoàn Đức Thọ ký kết chương trình phối hợp.

Kế hoạch phối hợp chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ khi ký kết kế hoạch phối hợp đến ngày 31/3/2023; giai đoạn 2 từ ngày 1/4/2023 đến ngày 30/4/2023 và giai đoạn 3 từ ngày 1/5/2023 cho đến khi hoàn thành chỉ tiêu định danh điện tử.

Ngay sau lễ ký kết, đại diện Công an tỉnh đã tiến hành hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho cán bộ Đoàn, cán bộ Hội LHTN Việt Nam các cấp trên địa bàn toàn tỉnh.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai các nội dung tập huấn.

