Tổ hoà giải góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn Vũ Quang

Mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành “cánh tay nối dài” giúp lực lượng Công an tỉnh cũng như các địa phương giữ vững ANTT, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.