Đột nhập chùa trong đêm, bê trộm 4 hòm công đức

Thiếu tiền tiêu xài, 2 đối tượng ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đột nhập chùa trong đêm trộm hòm công đức.

4 hòm công đức bị lấy trộm đưa ra bờ sông Tiêm thuộc địa bàn xã Lộc Yên

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đối tượng đột nhập chùa trộm hòm công đức.

Trước đó, đêm 4/12/2023, đối tượng Bùi Tuấn Anh (xã Gia Phố) và Vũ Đình Tiến (thị trấn Hương Khê) đột nhập chùa Hạ Phúc (xã Lộc Yên) lấy trộm 4 hòm công đức, đưa ra khu vực bờ sông Tiêm thuộc địa phận xã Lộc Yên đập phá để lấy khoảng 600 ngàn đồng.

Công an huyện Hương Khê phối hợp Công an xã Lộc Yên và Công an xã Gia Phố đã bắt giữ các đối tượng và thu hồi các hòm công đức. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan: Khởi tố đối tượng đột nhập nhà thờ họ trộm tiền công đức Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Kim Phúc (SN 1993, trú thôn 1, xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Đức Quyền