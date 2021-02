Các món thay đổi mâm cơm tết truyền thống

Thay vì chuẩn bị mâm cơm với những món quen thuộc, Tết này, bạn có thể làm mới thực đơn các bữa ăn theo những gợi ý dưới đây.

Ngoài những bữa cơm có bánh chưng, chả giò, dưa hành, bạn cũng nên làm mới thực đơn ngày Tết bằng những món ăn hấp dẫn như lẩu bò nhúng me là một gợi ý. Món ăn nóng hổi này phù hợp ngày Tết giá rét ở miền Bắc. Phần nước dùng lẩu có vị chua dịu ngọt, thơm từ nước dừa và dứa, chút béo bùi của lạc rang và mè rang. Gia vị quan trọng của món ăn này là mắm me và mắm nêm. Bạn có thể tự pha 2 loại mắm này hoặc mua sẵn tại siêu thị.

Nhiều người thường dậy muộn vào ngày lễ và hâm nóng lại các món dư thừa từ bữa ăn buổi tối. Để bữa sáng ngày Tết không chỉ có bánh chưng, giò, canh măng, bạn nên chuẩn bị những chiếc bánh mì kẹp giò lụa nhanh gọn. Cầu kỳ hơn, bạn có thể chuẩn bị đĩa bánh cuốn nóng ăn kèm chả quế.

Một bữa thịt nướng sẽ khiến mâm cơm những ngày Tết của gia đình bạn không còn nhàm chán. Để ướp đồ nướng ngon, bạn nên sử dụng nước cốt trái cây (thường là cốt chanh, cốt táo, cam, lê, kiwi) sẽ giúp thịt mềm và tươi. Bữa tiệc nướng phù hợp với các buổi sum họp gia đình đông người ngày Tết.

Nếu muốn thưởng thức các món truyền thống vào ngày Tết mà không lo ngán, bạn nên thử ngay chả cá Lã Vọng. Để làm món này, bạn cần chuẩn bị cá lăng hoặc cá quả làm sạch, sau đó phi lê, cắt khúc 4-5 cm. Bạn ướp cá 4 tiếng với mắm tôm, mì chính, bột nêm, nước mẻ nghệ, nước cốt riềng xay. Cá nướng trên bếp than sẽ có vị thơm đặc trưng. Nếu không có bếp than, bạn nướng bằng lò ở nhiệt độ 250 độ C trong 15 phút cho tới khi 2 mặt cá chín vàng. Nếu dùng nồi chiên không dầu, bạn để nhiệt độ ở 200 độ trong 12-15 phút.

Bún cá cay cũng là món ngon đổi bữa trong dịp Tết bạn nên tham khảo. Bún cá cay có thể ăn kèm tôm, bề bề, tóp mỡ phi. Nguyên liệu chính không thể thiếu của món ăn này là chả cá và cá rán. Phần rau ăn cùng gồm các loại rau sống, dọc mùng và rau cần. Khi thưởng thức, bạn thêm ớt chưng và giấm tỏi ớt để bát bún thêm đậm đà.

Dịp Tết, nhiều gia đình thường dự trữ thịt bò hoặc chân giò heo. Bạn có thể tận dụng các nguyên liệu này để làm món bún bò Huế cho cả nhà đổi bữa ngày nghỉ lễ. Tô bún bò Huế nóng hổi phù hợp vào những ngày Tết trời lạnh.

Ngoài các món kể trên, bạn có thể biến tấu mâm cơm với nhiều món khác nhau. Trong hình là các món gồm đầu cá trắm nấu canh chua, sườn xào chua ngọt, súp lơ xào mực, bắp cải cuộn đậu nấm om cà chua, cà pháo dầm. Mâm cơm với nhiều món ăn mới lạ sẽ giúp cả ngày giải ngấy khi ăn quá nhiều món truyền thống quen thuộc.

Theo Zing