Hơn 155 ngàn sản phẩm Vinamilk gửi đến người dân vùng lũ miền Trung

Nhằm chia sẻ với người dân các tỉnh, thành bị lũ lụt do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 và số 5, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã ủng hộ hơn 155 ngàn sản phẩm dinh dưỡng các loại với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ cuối tháng 9 đến nay, các địa phương miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão lũ, lũ quét, sạt lở đất, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt là người dân, trẻ em ở các vùng xa, khu vực miền núi. Theo đó, tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, nước sạch đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng ngàn gia đình.

Với mong muốn hỗ trợ kịp thời người dân và trẻ em tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, thông qua Ủy ban MTTQ và sở GD&ĐT địa phương, Vinamilk đã chuyển đến 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng hơn 155 ngàn đơn vị sản phẩm, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Đại diện Vinamilk trao các phần quà dinh dưỡng, chia sẻ với khó khăn của người dân vùng lũ tại 3 tỉnh/thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.

Các sản phẩm này được Vinamilk chuyển trực tiếp đến người dân huyện Hoà Vang, các quận: Cẩm Lệ, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng); các học sinh, trẻ em ở 3 huyện đặc biệt khó khăn của Quảng Nam, gồm: Phú Ninh, Bắc Trà My, Tiên Phước và 2 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế gồm: Phú Vang và Quảng Điền.

Các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk chủ yếu là sữa tươi tiệt trùng 100%, sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM, thức uống trái cây Hero cùng các sản phẩm nước đóng chai, trước mắt sẽ giúp người dân và đặc biệt là các em nhỏ được bảo đảm phần nào các vấn đề thực phẩm dinh dưỡng, hỗ trợ về thể chất, sức đề kháng để các em yên tâm đến trường và bà con khôi phục lại cuộc sống, sinh kế sau lũ.

Các em học sinh tại Quảng Nam và Huế vui mừng khi nhận sữa Vinamilk từ đoànhỗ trợ.

Tiếp nhận những sản phẩm được hỗ trợ, ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam ghi nhận sự đồng hành của Vinamilk cùng ủy ban MTTQ tỉnh trong việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thiên tai. “Chăm sóc cho trẻ em vùng khó khăn do thiên tai là hoạt động ý nghĩa và rất cần thiết, kịp thời, và việc cung cấp nguồn dinh dưỡng giúp đảm bảo sức khỏe thể chất để các em quay lại trường lớp, tiếp tục học tập. Mong rằng trong thời gian tới, Vinamilk sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung trong công tác an sinh xã hội.”

Những món quà nghĩa tình phần nào san sẻ khó khăn của người dân các vùng bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt.

Trong suốt quá trình phát triển của mình, Vinamilk luôn chú trọng các chương trình, hoạt động cộng đồng, chung tay với các tổ chức để có thể góp phần đem lại cho người dân Việt Nam một cuộc sống tốt đẹp và bền vững hơn.

Các chương trình cộng đồng mang tính lâu dài của Vinamilk như Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam, Chương trình Sữa học đường, Quỹ 1 triệu cây xanh dành cho Việt Nam được người dân, các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao.

Song song với đó, hằng năm, Vinamilk vẫn dành ngân sách cho các hoạt động từ thiện xã hội như: chăm sóc và nuôi dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, các chương trình hỗ trợ bệnh nhân nghèo cũng như các hoạt động cứu trợ cho các nơi bị thiên tai trên cả nước.

Vinamilk cũng đã đóng góp hơn 100 tỷ đồng gồm: tiền mặt, sản phẩm dinh dưỡng, trang thiết bị y tế và nhiều hỗ trợ khác để cùng người dân cả nước chung tay chống dịch COVID-19.

Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đã mang đến nguồn dinh dưỡng cần thiết từ sữa cho gần 500.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt suốt 15 năm qua.

Trong năm 2021, Vinamilk đã nhận được Giải thưởng CSR Toàn cầu 2021 - hạng mục Doanh nghiệp có chương trình cộng đồng tốt nhất và Giải thưởng ACES với hạng mục “Doanh nghiệp hướng về cộng đồng nhất của Châu Á năm 2021” cho các nỗ lực vì cộng đồng xuất sắc của Vinamilk trong thời gian qua.

P.V