Tập trung phát triển KT-XH gắn với bảo đảm QPAN, đối ngoại khu vực biên giới

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 23/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đại diện 7 xã biên giới đất liền của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự hội nghị.

Sau khi Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; ban hành văn bản định hướng, hướng dẫn tuyên truyền, lồng ghép tại các hội nghị báo cáo viên, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo quá trình thực hiện Nghị quyết số 16 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động xác định mục tiêu đến năm 2020, năm 2025 và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đồng thời chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách trên từng lĩnh vực.

Đại diện lãnh đạo các xã biên giới đất liền của tỉnh tham dự hội nghị.

Qua 9 năm thực hiện Nghị quyết, khu vực biên giới phía tây của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về vị trí chiến lược của khu vực biên giới được nâng lên; các chủ trương, nhiệm vụ được cụ thể hóa trong quy hoạch, kế hoạch và phân bổ nguồn lực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được cải thiện, nhất là giao thông, giáo dục, y tế.

Đồng chí Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị.

Quy hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045 được phê duyệt, mở ra không gian và động lực phát triển mới; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm, bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số được gìn giữ, phát huy.

Đồng chí Đặng Văn Thành - Giám đốc Sở Xây dựng trình bày tham luận tại hội nghị.

Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững, thế trận lòng dân được củng cố; quan hệ hữu nghị, hợp tác với hai tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn (Lào) ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí Trần Quốc Bảo - Chủ tịch UBND xã Hương Khê trình bày tham luận tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung về giải pháp phát triển kinh tế khu vực biên giới tương xứng với tiềm năng, lợi thế; khai thác hiệu quả lợi thế Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các hành lang kinh tế; tăng cường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng, hệ thống cảng biển, gắn thương mại biên giới, logistics với sản xuất, chế biến và du lịch; phát huy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; tăng cường phối hợp với hai tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn trong quản lý, bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự và tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, thủ tục, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế biên giới...

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các xã biên giới trong thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Khẳng định Nghị quyết số 16 là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao trách nhiệm của chính quyền và người đứng đầu; đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại khu vực biên giới vào chương trình công tác thường xuyên; mỗi địa phương phải chủ động phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; khắc phục tư tưởng trông chờ hỗ trợ.

Rà soát từng khó khăn, vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và giải pháp xử lý. Ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ có tính kết nối, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công để thu hút nguồn lực xã hội; lấy cải thiện đời sống Nhân dân làm thước đo hiệu quả đầu tư...

Lựa chọn cây trồng, vật nuôi, mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện từng địa phương; phát triển kinh tế rừng, kinh tế vườn, trang trại gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã; hỗ trợ người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tiếp cận vốn và thị trường.

Tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; cụ thể hóa thành các chương trình, dự án, xác định rõ thứ tự ưu tiên, nguồn lực và tiến độ thực hiện; ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối, hạ tầng cửa khẩu, logistics; đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; thu hút các dự án sản xuất, thương mại, dịch vụ phù hợp với quy hoạch; tăng cường kết nối khu vực phía tây với các vùng động lực của tỉnh, Khu kinh tế Vũng Áng và cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương, phát huy vai trò của hành lang kinh tế Đông - Tây.

Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc quốc giới; bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với Quân khu 4; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự, biên phòng, công an và sự tham gia của Nhân dân trong bảo vệ biên giới; tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, nâng cao hiệu quả hợp tác với Bolikhămxay, Khăm Muồn; phát huy lợi thế biên giới hòa bình, hữu nghị để phục vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp, các ngành, địa phương rà soát những việc chưa làm được, những điểm nghẽn chưa tháo gỡ; xác định rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành. Chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, kiến nghị những vấn đề vượt thẩm quyền. Kết quả tổng kết phải được cụ thể hóa bằng việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thiết thực ở khu vực biên giới.