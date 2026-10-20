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Chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Ngọc Loan - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cho ý kiến với các đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường; chủ trương đầu tư, điều chỉnh các dự án...

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Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Chiều 20/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 20 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện các ban Đảng trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

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Toàn cảnh hội nghị.

Mở đầu hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 405-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, đại biểu nghe và cho ý kiến với dự thảo Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030; dự thảo Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

Dự thảo Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030 được xây dựng với kết cấu vừa đảm bảo tính tổng thể, khái quát, toàn diện trên lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững với phạm vi rộng, đóng vai trò, vị trí quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vừa đảm bảo tính chi tiết theo từng lĩnh vực, sản phẩm; đảm bảo là căn cứ, định hướng quan trọng cho các cơ quan, địa phương để tổ chức chỉ đạo triển khai tại địa phương, cơ sở.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan.

Dự thảo Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 được xây dựng dựa trên các chiến lược quốc gia, quy hoạch chuyên ngành môi trường và phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày các nội dung liên quan.
Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày các nội dung liên quan.

Quá trình xây dựng dự thảo đề án, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường tỉnh từ năm 2021 đến nay và hoạt động kiểm soát nguồn ô nhiễm tiềm ẩn đối với các lĩnh vực, việc quản lý chất thải, xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học... để làm cơ sở xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

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Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan.

Đại biểu cũng nghe Đảng ủy UBND tỉnh trình bày các tờ trình về chủ trương đầu tư và điều chỉnh một số dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng; tờ trình về lĩnh vực đầu tư công.

Tại hội nghị, đại biểu bày tỏ đồng tình, thống nhất cao với các chủ trương đầu tư và các dự thảo đề án, chính sách trình tại hội nghị. Đồng thời phân tích, làm rõ các vấn đề liên quan; đề xuất bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo đảm căn cứ pháp lý, tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận và tiếp tục hoàn thiện các nội dung.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị.

Dự thảo Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2026 – 2030 và Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 là hai nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Do đó, Đảng ủy UBND tỉnh cần tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo đề án theo hướng sát thực tiễn.

Theo đó, cần quán triệt quan điểm xuyên suốt là phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân, gắn với xây dựng nông thôn mới. Quá trình phát triển phải đi đôi với bảo tồn cảnh quan, bảo vệ hệ sinh thái, tạo dựng không gian sống xanh. Việc xây dựng các đề án cần bảo đảm tính đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực. Trên cơ sở đó, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bố trí nguồn lực phù hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Đối với chủ trương đầu tư và điều chỉnh các dự án, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương, đồng thời đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung và tiến hành các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy trình, quy định pháp luật; qua đó nhằm sớm triển khai thực hiện, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

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