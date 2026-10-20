Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 20/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 45 để nghe và cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các ban Đảng trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe Đảng ủy HĐND tỉnh báo cáo các nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo các nội dung, chương trình Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XIX.

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 dự kiến diễn ra ngày 22/10/2026. Dự kiến tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét 4 tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan.

Tiếp đó, đại biểu nghe Đảng ủy UBND tỉnh trình bày các tờ trình về chủ trương đầu tư và điều chỉnh một số dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng; tờ trình về lĩnh vực đầu tư công.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen cho ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu cũng nghe và cho ý kiến về chủ trương gia hạn thời gian chuyển tiếp hoạt động của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện sắp xếp theo Kết luận số 107-KL/TU ngày 10/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự thảo Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; dự thảo phương án chuyển giao các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh về trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ cơ sở thực tiễn, căn cứ pháp lý và những vấn đề cần quan tâm của từng nội dung được trình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu, rà soát, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo các nội dung bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, sát thực tiễn và tính khả thi cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy HĐND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIX đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch.

Đối với chủ trương đầu tư và chủ trương điều chỉnh các dự án, đây các dự án công nghiệp quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong tạo động lực phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, đồng thời yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo đúng thẩm quyền, trình tự và đúng quy định của pháp luật; rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư trên cơ sở đảm bảo tính pháp lý.

Về nội dung liên quan lĩnh vực đầu tư công, đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu tiếp tục rà soát các dự án, đảm bảo giải ngân và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến cụ thể đối với các nội dung mà Đảng ủy UBND tỉnh trình tại hội nghị.