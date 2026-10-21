Thủ tướng dự thảo luận tổ với các đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các ĐBQH trong tổ dự phiên thảo luận.

Sáng 21/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các Đoàn ĐBQH trong tổ thảo luận số 3 (Lạng Sơn, TP Hải Phòng) đã thảo luận về 3 dự án luật: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các ĐBQH trong tổ dự phiên thảo luận.

Toàn cảnh phiên thảo luận.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đầu giờ sáng 21/10, Quốc hội nghe tờ trình về 7 dự án luật: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); đồng thời, nghe các báo cáo thẩm tra. Thời gian còn lại trong ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ.

Tham gia thảo luận tổ vào sáng 21/10, các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết ban hành 3 dự án luật về lĩnh vực y tế nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Qua đó, hoàn thiện cơ chế hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; tăng cường bảo vệ các nhóm đối tượng yếu thế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thuốc lá có hại, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tăng cường quản lý giá thuốc, thiết bị y tế, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; tăng cường hậu kiểm, bảo đảm chất lượng dịch vụ và không để phát sinh khoảng trống pháp lý. Cùng với đó, cần quản lý giá thuốc, thiết bị y tế công khai, minh bạch trên cơ sở dữ liệu liên thông; bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, nhất là về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) phát biểu ý kiến.

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) cho rằng cần làm rõ trách nhiệm phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về người cao tuổi; quy định các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, nhân lực và cơ chế kiểm tra, giám sát đối với cơ sở chăm sóc người cao tuổi, bảo đảm an toàn cho đối tượng yếu thế. Đại biểu cũng đề nghị xây dựng cơ sở dữ liệu người cao tuổi liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu y tế; bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến ban đầu; đẩy mạnh khám, chữa bệnh từ xa và triển khai đơn thuốc điện tử liên thông. Xem xét chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Liên quan đến các quy định về bảo vệ trẻ em, đại biểu Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quy định yêu cầu tối thiểu về năng lực của người đại diện, nhân lực chuyên môn, cơ sở vật chất đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; bảo đảm việc đơn giản hóa thủ tục hành chính đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, bổ sung quy định về trách nhiệm tổ chức chuyển giao, tiếp tục cung cấp dịch vụ và bảo đảm các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với trẻ em khi cơ sở bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động, tránh gián đoạn quá trình chăm sóc, hỗ trợ, nhất là đối với trẻ em đang được can thiệp, bảo vệ.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại phiên thảo luận.

Phát biểu tại phiên thảo luận, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần khắc phục những bất cập trong cơ chế mua sắm, phân phối thuốc và trang thiết bị y tế, cắt giảm khâu trung gian để giảm chi phí khám, chữa bệnh. Theo Thủ tướng, cần nghiên cứu kinh nghiệm mua sắm của bệnh viện tư nhân, linh hoạt áp dụng đấu thầu, đấu thầu tập trung đối với mặt hàng thông dụng và đàm phán giá đối với sản phẩm chuyên biệt, kể cả cho phép bệnh viện trực tiếp đàm phán, mua sắm theo quy định. Việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược phải hướng đến tăng cường công khai, minh bạch, kiểm soát giá hiệu quả, bảo đảm doanh nghiệp có lợi nhuận hợp lý, phù hợp khả năng chi trả của người bệnh.

Bảo đảm an toàn, minh bạch trong hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người

Thảo luận về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến người dưới 18 tuổi hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, bảo đảm chặt chẽ, khả thi và đặt yêu cầu bảo vệ trẻ em lên hàng đầu. Làm rõ căn cứ thực tiễn, điều kiện, phạm vi người nhận; có cơ chế đánh giá tâm lý độc lập, bảo đảm trẻ em thực sự tự nguyện, không bị tác động, cưỡng ép hoặc lợi dụng quan hệ phụ thuộc; quy định chặt chẽ việc lấy xác đối với người dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý của người đại diện.

Bên cạnh đó, cần làm rõ cơ chế quản lý, điều phối và bảo đảm quyền lợi của người hiến, nhất là trách nhiệm của các cơ sở y tế, cơ quan điều phối và Bộ Y tế; xây dựng tiêu chí minh bạch trong xác định thứ tự ưu tiên ghép, sớm vận hành hiệu quả hệ thống điều phối; kịp thời ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người để khắc phục tình trạng mỗi cơ sở áp dụng mức giá khác nhau, bảo đảm công bằng và thuận lợi cho người bệnh.

Đại biểu Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị rà soát, chỉnh sửa quy định về hành vi bị cấm liên quan đến việc cố ý thay đổi, cập nhật không đúng thông tin người chờ ghép, bảo đảm dẫn chiếu chính xác và thuận lợi trong áp dụng. Đồng thời, làm rõ phạm vi, giá trị pháp lý của việc đăng ký hiến đối với người dưới 18 tuổi, bảo đảm thống nhất giữa quy định về đăng ký hiến và điều kiện thực hiện việc lấy mô, bộ phận cơ thể. Đối với trường hợp cấp cứu để cứu sống người bệnh là thân nhân của người hiến, đề nghị quy định rõ điều kiện lấy mô tương ứng với từng nhóm tuổi, tránh dẫn chiếu chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thuốc lá có hại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung chất không chứa nicotine được sử dụng chuyên dùng cho các sản phẩm thuốc lá vào khái niệm nguyên liệu thuốc lá để tránh khoảng trống pháp lý; quy định cụ thể các trường hợp ngoại lệ đối với lệnh cấm trưng bày thuốc lá. Bên cạnh đó, làm rõ trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trong việc từ chối bán thuốc lá cho người không chứng minh được đủ tuổi, bảo đảm tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Một số ý kiến đề nghị tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe lên ít nhất 85% diện tích mỗi mặt chính của bao bì thuốc lá hoặc quy định lộ trình cụ thể đạt mức từ 85% đến 100%; bảo đảm cảnh báo gắn liền với bao bì, không bị tem thuốc lá che khuất. Tăng cường cơ chế phối hợp quốc tế và kiểm soát hoạt động quảng cáo, tiếp thị, mua bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng xuyên biên giới trên môi trường số; góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá và bảo vệ sức khỏe nhân dân.