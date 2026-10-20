Thủ tướng và ĐBQH các đoàn Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Hải Phòng thảo luận nhiều dự án luật

Toàn cảnh buổi thảo luận tổ chiều 20/10.

Ngày 20/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các Đoàn ĐBQH trong tổ thảo luận số 3 (Lạng Sơn, TP Hải Phòng) đã cho ý kiến về các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). Đồng thời, thảo luận về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự án nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Tham dự buổi thảo luận có các đồng chí: Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng); Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh).

Làm rõ cơ chế đầu tư dự án điện lực, bảo đảm minh bạch giá điện và an ninh năng lượng

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư các dự án điện lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Đề nghị quy định chặt chẽ các cơ chế đặc thù về đầu tư dự án điện lực, làm rõ điều kiện, thẩm quyền, trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm tra, hậu kiểm, tránh khoảng trống quản lý, phát sinh cơ chế xin - cho, lợi ích nhóm. Đồng thời, cần bảo đảm minh bạch trong hình thành giá điện, bù đắp chi phí, lộ trình xóa bỏ bù chéo và chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách; hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường điện cạnh tranh, mua bán điện trực tiếp, phân bổ công khai chi phí sử dụng lưới điện.

Đại biểu Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh tham gia ý kiến.

Đại biểu Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp giữa Bộ Công Thương, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong quá trình lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án thuộc quy hoạch phát triển điện lực; bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan. Đối với dự án, công trình điện lực cấp bách, cần quy định rõ căn cứ xác định, trình tự, trách nhiệm của các cơ quan trong đề xuất, tổng hợp, xem xét và tổ chức thực hiện; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, phù hợp pháp luật về đầu tư, xây dựng và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến.

Liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết sửa đổi Luật Điện lực bảo đảm đồng bộ với các luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, đấu thầu và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số. Trước nhu cầu điện ngày càng lớn, cần cơ cấu hợp lý các nguồn điện, đẩy mạnh đầu tư hệ thống truyền tải và cải cách thủ tục hành chính, nhất là đối với các dự án điện gió ngoài khơi, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bảo đảm tính thống nhất trong quy định về tố tụng hình sự

Đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), các đại biểu đề nghị rà soát, chỉnh lý các quy định về thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại; làm rõ căn cứ, điều kiện áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản. Đồng thời, hoàn thiện thủ tục đối với bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt, bảo đảm thống nhất với chính sách hình sự và các điều kiện áp dụng chính sách khoan hồng.

Đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thảo luận về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị bổ sung đầy đủ căn cứ pháp lý đối với các vụ án có người chưa thành niên, nghiên cứu mở rộng các trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại, nhất là đối với hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nhằm phù hợp hơn với thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại và xử lý hài hòa các hậu quả phát sinh. Đồng thời, quy định việc hỏi cung bị can chỉ được tiến hành sau khi quyết định khởi tố bị can được viện kiểm sát phê chuẩn, qua đó bảo đảm tư cách pháp lý của bị can, tính đúng đắn của trình tự, thủ tục tố tụng và hạn chế tranh chấp về tính hợp pháp của chứng cứ.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) phát biểu.

Phát biểu tại buổi thảo luận, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh sự cần thiết sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thỏa thuận quốc tế nhằm hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đối với cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, Phó Thủ tướng đề nghị làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự xử lý và cơ chế quản lý tài sản sau thu hồi, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thất thoát, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả thực hiện thỏa thuận quốc tế

Về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí xác định thỏa thuận quốc tế, phân định với điều ước quốc tế; quy định cụ thể điều kiện, thẩm quyền và trách nhiệm của các chủ thể mới được bổ sung, bảo đảm phù hợp với chức năng, năng lực và nguồn lực thực hiện. Đồng thời, cần hoàn thiện quy định về giám sát hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, rà soát trình tự, thủ tục rút gọn theo hướng đơn giản hóa thực chất, gắn với cơ chế kiểm soát phù hợp.

Bên cạnh đó, làm rõ trách nhiệm xử lý những khác biệt trong cách hiểu và tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế; hoàn thiện nguyên tắc xử lý vi phạm và quy định về cơ sở dữ liệu thỏa thuận quốc tế, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm tính thống nhất trong thực thi pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) tham gia thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) đề nghị làm rõ chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế, điều chỉnh thời hạn lấy ý kiến phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của từng loại thỏa thuận; quy định thời hạn, trách nhiệm của tổ liên ngành và thống nhất thành phần hồ sơ trong trình tự, thủ tục rút gọn. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm xử lý vi phạm và bổ sung yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin không được công khai khi xây dựng cơ sở dữ liệu về thỏa thuận quốc tế, bảo đảm công khai, minh bạch nhưng an toàn thông tin và thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Tại buổi thảo luận ngày 20/10, các ĐBQH Hà Tĩnh cũng đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Theo đó, đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội theo hướng nâng cao hiệu quả thu hồi, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổng hợp, cập nhật, cung cấp và công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi độc quyền nhà nước, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, thống nhất; bổ sung cơ chế phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quản lý chuyên môn các hoạt động thi đấu thể thao dành cho học sinh, sinh viên...