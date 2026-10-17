Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đóng góp ý kiến vào các dự án luật trình Quốc hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 17/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tại tổ số 3 cùng với đoàn ĐBQH các địa phương: Hải Phòng, Lạng Sơn. Nội dung thảo luận tổ tập trung 3 dự án luật: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các ĐBQH trong tổ dự phiên thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các ĐBQH đoàn Hà Tĩnh tham dự phiên thảo luận.

Thảo luận tại tổ, các ĐBQH đoàn Hà Tĩnh khẳng định sự cần thiết ban hành các dự án luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện hành lang pháp lý và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tham gia ý kiến vào dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, đánh giá đầy đủ tác động đến phạm vi đối tượng thụ hưởng và nguồn lực thực hiện chính sách; nghiên cứu tiêu chí linh hoạt hơn đối với doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng số, doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo, có mức độ tự động hóa cao...

Tham gia thảo luận, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội đề nghị làm rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập, nghiên cứu cách tính thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp gắn với thời điểm phát sinh thu nhập chịu thuế; rà soát sự cần thiết và cơ chế thực hiện các chính sách huy động vốn.

Đồng thời, cần làm rõ chế độ sở hữu, quản lý, xử lý tài sản hình thành từ nguồn ngân sách hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất và cơ chế thu hồi hỗ trợ khi không thực hiện cam kết; hoàn thiện chính sách ưu tiên trong mua sắm công, phòng ngừa chia nhỏ gói thầu, lợi dụng chính sách, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và hiệu quả sử dụng ngân sách. Đối với quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân, đại biểu đề nghị quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế xác định rủi ro khách quan, cơ chế giám sát và địa vị pháp lý của quỹ, bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan.

Làm rõ trách nhiệm nghề nghiệp, hoàn thiện quy định về kế toán và kiểm toán độc lập

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; ĐBQH đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định để thực hiện hiệu quả cơ chế hậu kiểm, trong đó làm rõ trách nhiệm khai báo, cập nhật thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu; điều kiện, tiêu chuẩn và năng lực của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán; các hành vi bị nghiêm cấm, trường hợp đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán và trách nhiệm của các bên liên quan.

Đồng thời, cần quy định rõ việc cung cấp dịch vụ kế toán nước ngoài qua biên giới vào Việt Nam, cũng như cơ chế kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Quy định cơ chế bảo đảm trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp với mức độ rủi ro của từng loại hình dịch vụ, có thể áp dụng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo nhóm thông qua tổ chức nghề nghiệp hoặc các biện pháp bảo đảm tài chính tương đương.

Các ĐBQH đoàn Hà Tĩnh đề nghị tiếp tục rà soát quy định về cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán, đảm bảo tránh trùng lắp giữa các điều, khoản trong dự án luật, việc quy định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán cần bám sát các nội dung hoạt động kế toán, đảm bảo tính toàn diện, tránh khoảng trống pháp lý.