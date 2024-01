Các cơ sở làm đẹp ở Hà Tĩnh vào mùa cao điểm “hút” khách

Các cửa hiệu làm tóc, thẩm mỹ ở TP Hà Tĩnh đang vào mùa “làm ăn” bận rộn nhất trong năm do nhu cầu tân trang nhan sắc để đón tết của người dân tăng cao.

Từ đầu tháng 12 đến nay, salon tóc Galaxy (đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh) luôn nhộn nhịp, đông đúc. Trung bình mỗi ngày, cửa tiệm đón 30 - 40 lượt khách làm tóc, tăng gấp đôi so với ngày thường. Nhiều thời điểm, cửa tiệm phải tăng ca đến 22h để phục vụ khách hàng.

Vừa làm tóc để chuẩn bị đón tết, chị Hồ Huyền Trang (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) vừa chia sẻ: “Càng sát tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao nên tôi lựa chọn làm trước một tháng cho đỡ phải ngồi chờ xếp hàng đến lượt”.

Qua khảo sát, trên địa bàn TP Hà Tĩnh hiện có hàng trăm cửa tiệm làm tóc. Các dịch vụ làm tóc “đắt khách” dịp này như: uốn, nhuộm, gội, phục hồi, nối tóc với giá từ 300.000 - 1.200.000 đồng/dịch vụ. Hiện nay, các salon tóc lớn trên địa bàn như: Galaxy, Bi Sài Gòn, Dương Nguyễn, Tiến Trần, Thái Bảo, Hoàng Thanh, Dũng Ivan... cũng thường xuyên cập nhật các xu hướng mới để phục vụ chị em làm đẹp đón xuân Giáp Thìn.

Ngoài dịch vụ làm tóc, thời điểm này, các spa làm đẹp cũng phải tăng ca, làm thêm giờ để phục vụ chị em tân trang nhan sắc. Các dịch vụ được lựa chọn nhiều như: chăm sóc da mặt, lấy nhân mụn, phun xăm lông mày, nối mi... Tùy theo gói dịch vụ khách hàng lựa chọn, giá các loại dịch vụ cũng rất phong phú. Thời điểm này, các cơ sở spa chủ yếu nhận khách phun, xăm vớ giá dao động từ 700.000 - 3.000.000 đồng/dịch vụ.

Chị Lê Hà My - chủ Hà My Spa (đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Đón đầu thị trường, cách đây 2 tháng, chúng tôi đã mở thêm cơ sở 2 để phục vụ nhu cầu của chị em. Thời điểm này, bình quân mỗi ngày, 2 cơ sở đón trên 40 lượt khách, tăng 30% so với ngày thường. Để tri ân khách hàng, chúng tôi cũng chạy các chương trình ưu đãi với các dịch vụ như: căng bóng da còn 699.000 đồng (giá gốc 5 triệu đồng); trẻ hóa da đa tầng còn 499.000 đồng (giá gốc 3 triệu đồng)...".

Để thu hút khách trong mùa cao điểm, hầu hết các spa trên địa bàn TP Hà Tĩnh đều triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá và có những ưu đãi dành riêng cho khách hàng thân thiết. Đa phần các dịch vụ đều được áp dụng khuyến mãi lớn nếu đăng ký combo nhiều người. Tại Mậm Spa (đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), khách hàng sử dụng dịch vụ có hóa đơn từ 5 triệu đồng trở lên được chọn quay thưởng vòng quay may mắn với những quà tặng hấp dẫn và tiền mặt lên đến 500.000 đồng.

Để tiện tư vấn, chăm sóc cho khách hàng tốt, tránh tình trạng khách hàng phải chờ quá lâu, hiện nay, các spa trên địa bàn TP Hà Tĩnh đều khuyên khách hàng đặt lịch hẹn trước.

Trước sự nở rộ của dịch vụ làm đẹp, chị em phụ nữ nên cân nhắc, lựa chọn những cơ sở uy tín để làm đẹp một cách hiệu quả, an toàn và chất lượng.

Trâm - Loan