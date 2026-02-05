Triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6

Sáng 5/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Họp báo triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026. PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện và đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì họp báo. Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và T.S Nguyễn Trọng Tứ - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng, nâng cao “sức đề kháng” của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ của đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Cuộc thi cũng góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đấu tranh chính luận trên các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội; xây dựng, hoàn thiện lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đại biểu tham gia họp báo.

Chủ đề chung của cuộc thi năm nay là "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới" với 3 nhóm chủ đề: Kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; Đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện "Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số".

Ngoài những định hướng chủ đề của Ban Tổ chức, các tác giả/nhóm tác giả có thể lựa chọn những chủ đề khác gắn với lý luận/thực tiễn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI nhằm tiếp tục khẳng định những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; cung cấp những luận chứng, những mô hình, cách làm hay để lan tỏa chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng, góp phần chuẩn bị những điều kiện, nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị phát huy lực lượng nòng cốt là Ban Chỉ đạo 35; huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân với tinh thần chủ động và tích cực...