Đặc sắc liên hoan tiếng hát người cao tuổi huyện Nghi Xuân

Liên hoan là dịp để người cao tuổi huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thể hiện niềm đam mê ca hát, tăng thêm tinh thần đoàn kết, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở phát triển.

Ngày 26/8, Hội Người cao tuổi huyện Nghi Xuân phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi lần thứ nhất năm 2023.

Tham gia liên hoan có 14 đội với 150 diễn viên đến từ hội người cao tuổi các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các tiết mục tham gia liên hoan với chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; phát huy truyền thống tốt đẹp của người cao tuổi cùng những đóng góp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Với sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, công phu, các đội thi đã thể hiện những tiết mục hấp dẫn, đặc sắc và ý nghĩa. Trong ảnh: Tiết mục múa "Hữu tình cảnh sắc Nghi Xuân" do Hội Người cao tuổi xã Xuân Phổ biểu diễn

Hội thi là dịp để người cao tuổi trên địa bàn huyện gặp gỡ, giao lưu, trình diễn tài năng và thể hiện niềm đam mê ca hát, tăng thêm tinh thần đoàn kết thân ái, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở phát triển mạnh mẽ. Trong ảnh: Hội Người cao tuổi xã Cổ Đạm biểu diễn tiết mục ca trù "Mừng xuân đất nước"

Qua đó động viên người cao tuổi tích cực sống vui, sống khỏe, sống có ích và luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo. Trong ảnh: Tiết mục múa hát Xuân An quê mẹ do Hội Người cao tuổi thị trấn Xuân An biểu diễn.

Kết thúc hội thi, Ban Giám khảo đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 5 giải ba cho các đội có tiết mục đặc sắc. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh và huyện Nghi Xuân trao giải nhất cho Hội Người cao tuổi xã ĐanTrường với tiết mục chèo "Cúc ơi".

Hữu Trung