Tết Trung thu rực rỡ ở các nước châu Á

Diễn ra vào ngày 15/8 âm lịch hằng năm, tết Trung thu là lễ hội truyền thống ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Singapore, Malaysia...

Một mô hình mặt trăng khổng lồ được dựng lên để chào đón tết Trung thu tại East Coast Park Precinct ở Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: SCMP)

Các vũ công biểu diễn múa rồng tại lễ hội mừng Trung thu “Moon Fest Lumiere” được tổ chức ở Đại lộ Lee Tung tại Wan Chai, Hong Kong (Trung Quốc). Con rồng dài 18m, được gắn thêm các dây đèn led rực rỡ gây ấn tượng với du khách tham quan. (Ảnh: SCMP)

Trung thu là ngày lễ quan trọng thứ hai đối với người Hong Kong, chỉ sau tết Nguyên đán. Vào dịp này, người dân thường tụ tập cùng gia đình, bạn bè trong tối Trung thu để ngắm trăng, thưởng bánh, dùng trà hay rượu. (Ảnh: SCMP)

Người dân và du khách chụp ảnh các tiểu cảnh trang trí mừng tết Trung thu và Quốc khánh Trung Quốc ở Thủ đô Bắc Kinh hôm 25/9/2023. Sau khi đón Trung thu (ngày 29/9, tức ngày 15/8 âm lịch), người dân Trung Quốc sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 30/9 đến 6/10/2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân Trung Quốc quan niệm tết Trung thu đại diện cho sự đoàn tụ của gia đình. Những người con ở xa bố mẹ sẽ cố gắng về nhà để có bữa cơm sum vầy vào đúng tối 15/8 âm lịch. Do kỳ nghỉ dịp Quốc khánh năm nay trùng với Trung thu nên nước này dự kiến nhu cầu đi lại tăng vọt trong những ngày tới. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Lẵng hoa khổng lồ đặt tại Quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc nhân dịp Quốc khánh 2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân mua đồ trang trí đón tết Trung thu ở Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia hôm 23/9/2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Một phụ nữ chụp ảnh những chiếc đèn lồng được trang trí để đón tết Trung thu bên trong con hẻm Kwai Chai Hong ở Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia hôm 23/9/2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân và du khách ngồi xung quanh mô hình mặt trăng và con thỏ - những biểu tượng của tết Trung thu tại một công viên ở Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia hôm 23/9/2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Biểu diễn múa rồng mừng tết Trung thu tại Gardens of the World ở Thủ đô Berlin, Đức ngày 23/9/2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Dịp Trung thu, đường phố Singapore rực rỡ với nhiều hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Khách du lịch chụp ảnh tại khu vực trưng bày đèn lồng Trung thu ở Gardens by the Bay của Singapore hôm 21/9/2023. Ghé thăm Gardens by the Bay đúng dịp Trung thu, du khách có thể chiêm ngưỡng triển lãm đèn lồng với ý nghĩa tôn vinh sự đoàn tụ và gắn kết giữa những người thân yêu. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Phương Đặng

(Ảnh: Tân Hoa Xã, SCMP)