Xem những hang đá Bê-lem “khổng lồ” đang được xây dựng ở Hà Tĩnh

Để dựng những hang đá Bê-lem khổng lồ với hàng nghìn cây tre, cây mét cùng vỏ bao xi măng, bà con giáo dân ở Hà Tĩnh đã huy động tối đa nhân lực, sự hỗ trợ từ máy móc để kịp hoàn thành công trình chào đón Giáng sinh 2022.

Video: Bà con giáo dân giáo họ Hạnh Tiến dựng hang đá Bê-lem “khổng lồ”

Thời gian này, bà con giáo dân giáo họ Hạnh Tiến của Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đang tất bật để dựng hang đá Bê-lem mừng đón Giáng sinh 2022. Hang đá “khổng lồ” này được xây dựng trên khu đất có diện tích 2.500 m2 nằm ngay cạnh nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh.

Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh có 4 giáo xóm và 2 giáo họ. Việc dựng hang đá Bê-lem mỗi năm sẽ do 1 giáo xóm hoặc giáo họ phụ trách. Dù mới xây dựng cách đây 16 ngày nhưng nhờ tập trung đông nhân lực và thời tiết khá thuận lợi, hang đá Bê-lem ở Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh do giáo họ Hạnh Tiến đảm nhận xây dựng đã hoàn thành được 60% khối lượng công việc.

Trung bình mỗi ngày có từ 60 - 70 lượt giáo dân ở giáo họ Hạnh Tiến cùng tham gia công việc xây dựng hang đá. Thậm chí, vào những ngày cuối tuần, số lượng nhân công lên tới hơn 100 người.

Vật liệu chính để xây dựng hang đá Bê-lêm của bà con giáo dân là cây tre, cây mét cùng vỏ bao bì xi-măng. Theo anh Nguyễn Văn Huấn - người tham gia thiết kế hang đá, dự kiến “công trình” tốn gần 4.000 cây tre, cây mét và 20.000 m2 bao bì xi-măng.

Hang đá mang ý nghĩa đặc biệt với người dân công giáo.

Để việc xây dựng được thống nhất, dưới chân “công trình” luôn có người cầm micro để chỉ đạo, hướng dẫn mọi người thực hiện công việc. Bà con giáo dân nghe theo thông tin từ người này để điều chỉnh sao cho hợp lý nhất.

Hang đá Bê-lem ở Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh dự kiến hoàn thành trước ngày lễ Giáng sinh khoảng 10 - 15 ngày. Để kịp tiến độ đề ra, bà con đang nỗ lực tối đa để hoàn thành các hạng mục.

Video: Giáo xứ An Nhiên dựng hang đá khổng lồ đón Giáng sinh

Cũng thời gian này, bà con giáo dân ở Giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị cho việc xây dựng hang đá Bê-lem “khổng lồ” chào đón Giáng sinh. Giáo xứ An Nhiên có 5 giáo xóm, thay phiên nhau dựng hang đá từng năm. Mùa Giáng sinh năm nay, giáo xóm An Khang đảm nhận việc thiết kế, xây dựng hang đá.

Hang đá “khổng lồ” được xây dựng ở khu đất rộng 3.000 m2 dọc đường Mai Lão Bạng, ngay trước nhà thờ Giáo xứ An Nhiên. Với khối lượng công việc lớn nên để kịp hoàn thành công trình trước mùa Giáng sinh, giáo xóm An Khang bắt tay vào xây dựng hang đá cách đây hơn 1 tháng.

Ông Lê Huy Chương - Trưởng ban giáo xóm An Khang cho hay: Trong hơn 1 tháng qua, bà con giáo dân thay nhau cùng triển khai công việc. Ai có thời gian đều ra khu vực xây dựng hỗ trợ. Dù việc xây dựng vất vả nhưng với mong muốn hang đá Bê-lem sớm hoàn thành, bà con giáo dân đều cố gắng sắp xếp thời gian hỗ trợ công việc.

Sau quá trình nỗ lực xây dựng, tới nay, hang đá Bê-lem “khổng lồ” của Giáo xứ An Nhiên dần hình thành. Dưới bàn tay khéo léo, tỉ mẫn, công phu của bà con giáo dân, 8.000 cây tre, cây mét cùng 10.000 m2 vỏ bao bì xi-măng được kết hợp hài hòa, nhìn từ xa không khác những khối đá lớn tự nhiên xếp tự vào nhau.

Sau khi xây dựng xong phần thô, bà con giáo dân sẽ bắt tay vào trang trí hang đá Bê-lem với các họa tiết, tiểu cảnh, hệ thống chiếu sáng. Mỗi hình tượng, nhân vật đặt trong hang đá đều được bà con giáo dân nơi đây tính toán, xây dựng cẩn thận. Với những vị trí ở trên cao, xe tải gắn cầu được huy động để hỗ trợ trong việc xây dựng, trang trí, phun sơn.

“Điểm nhấn” hang đá Bê-lem ở Giáo xứ An Nhiên vẫn là hệ thống tham quan với đường hầm cùng các lối đi với chiều dài 500m. Dự kiến khoảng 15 ngày nữa, hang đá Bê-lem “khổng lồ” này sẽ cơ bản hoàn thành. Theo tính toán, để một người vừa đi, vừa tham quan, chụp hình bằng lối đi này sẽ mất khoảng 15 - 20 phút.

Một mùa Noel mới đang về trong niềm hân hoan chờ đợi của bà con giáo dân khắp mọi nơi ở Hà Tĩnh. Các nhà thờ, hang đá với đủ kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc đang được giáo xứ, xóm giáo dựng lên chào đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Quỳnh Chi