Đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển xứng tầm ngành kinh tế trọng điểm (bài cuối): Vào cuộc đồng bộ, tâm huyết để khơi động lực bứt phá

Số lượng du khách tăng ấn tượng, các hoạt động kích cầu, đầu tư được triển khai khá đồng bộ trong những tháng đầu năm 2023 cho thấy quyết tâm cao, khát vọng lớn của ngành du lịch Hà Tĩnh. Tuy nhiên, để có thể sải những bước đi dài và vững chắc, biến tiềm năng du lịch to lớn của tỉnh thành kết quả cụ thể, đóng góp xứng tầm vào phát triển KT-XH thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Ngành VH-TT&DL tỉnh đã xác định phát triển du lịch thời gian tới sẽ tập trung ở 2 dòng sản phẩm chủ lực là du lịch biển và văn hóa - tâm linh. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia và doanh nghiệp thì điều quan trọng là cần “gọi tên” cụ thể sản phẩm mũi nhọn của Hà Tĩnh và phải “giải nén” được các nguồn lực để đầu tư bài bản cho sản phẩm đó. Theo ông Dương Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Du lịch TP Hồ Chí Minh: “Việc hình thành sản phẩm du lịch phải dựa vào giá trị sẵn có của địa phương và phải được đầu tư bài bản. Phải có được sản phẩm “mồi” từ đó mới phát triển được dịch vụ và chuỗi cung ứng đi kèm giàu sức thu hút, thúc đẩy giải phóng các nguồn lực khác trong phát triển du lịch”.

Du lịch biển sẽ là một trong những hướng phát triển tiềm năng của Hà Tĩnh. Ảnh: Hương Thành

Trong những nguyên liệu tài nguyên văn hóa giàu có của Hà Tĩnh, nhiều nhà quản lý, chuyên gia trên lĩnh vực du lịch mà chúng tôi tiếp xúc đều cùng nhấn mạnh giá trị của Đại thi hào và Khu di tích Nguyễn Du sẽ làm nên sản phẩm độc đáo, riêng có của Hà Tĩnh. Ông Hồ Việt Anh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh nói rằng: Sẽ có vô vàn những điều thú vị nếu du khách được trải nghiệm những không gian “cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia”, hóa thân thành Thúy Kiều, Thúy Vân, Kim Trọng trong cổ phục và không gian cổ trang; thưởng thức một trích đoạn trò Kiều do các nghệ nhân dân gian biểu diễn; tái hiện không gian dạy con của dòng họ Nguyễn Tiên Điền”… Muốn vậy, theo nhiều ý kiến, trước hết cần sớm đánh giá, xem xét và quyết định mô hình quản lý của Khu di tích Nguyễn Du một cách phù hợp, đồng thời tập trung thu hút nhà đầu tư có đủ tầm cỡ để hiện thực hóa những câu chuyện trong Truyện Kiều thành sản phẩm có sức hút đặc biệt. Bà Trần Thị Vinh - Phó ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du chia sẻ: “Chúng tôi hết sức trăn trở và đã tìm tòi, thử nghiệm một số sản phẩm, tuy nhiên, do sản phẩm nhỏ lẻ, đầu tư thiếu đồng bộ nên chưa mang lại hiệu quả. Để khai thác giá trị ở đây thực sự cần có những quyết sách, sự đầu tư đồng bộ và sự vào cuộc của các cấp, ngành”.

Cũng với sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, hiện tại, Hoan Châu đệ nhất danh lam - chùa Hương Tích đã trở thành “viên ngọc” được du khách và các doanh nghiệp lữ hành quan tâm. Theo ông Nguyễn Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty CP Lữ hành Thành Sen, xét ở các góc độ giá trị văn hóa, cảnh quan, điều kiện giao thông và hạ tầng của khu du lịch (KDL) thì đây là điểm đầu tư hội tụ nhiều lợi thế cạnh tranh. Công ty đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng và đã quyết định đầu tư Trung tâm điều hành và hỗ trợ dịch vụ du lịch chùa Hương Tích. Theo tôi, tỉnh cần xác định rõ đây là sản phẩm chủ lực và sớm có chiến lược đầu tư, khai thác bài bản, đồng bộ”.

Chùa Hương Tích - Hoan Châu đệ nhất danh lam. Ảnh: Đình Nhất

Phân tích về sản phẩm du lịch biển, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực du lịch cho rằng, tại 2 KDL trọng điểm là Thiên Cầm và Xuân Thành, cùng với việc tập trung về hạ tầng kỹ thuật, cần khai thác sâu giá trị từ các câu chuyện truyền thuyết, lịch sử, các lễ hội và đời sống văn hóa của cư dân để xây dựng sản phẩm du lịch, đồng thời thu hút hiệu quả hơn nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển các dịch vụ trải nghiệm, vui chơi, giải trí. Ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng ban Quản lý KDL Thiên Cầm cho biết: “Kết quả đáng mừng từ việc đa dạng các sản phẩm dịch vụ trong mùa du lịch 2022 đã giúp chúng tôi nhìn nhận rõ hơn cần phải trăn trở, sáng tạo trong cách làm để gia tăng hiệu quả kinh tế ở KDL trong thời gian tới”.

Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn - nét văn hóa độc đáo của ngư dân Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên). Ảnh: Huy Tùng

Trong quá trình xây dựng sản phẩm du lịch, cần tuân thủ nguyên tắc lấy thị trường làm trục xoay cho các giải pháp, chiến lược phát triển. Theo đó, dựa trên tiềm năng, lợi thế cũng như khó khăn, hạn chế của mình, các địa phương cần xác định được dòng khách tiềm năng và tập trung phát triển sản phẩm phù hợp. Theo ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, qua khảo sát, đánh giá trên địa bàn có 2 điểm du lịch tâm linh chùa Hương Tích, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc có số lượng du khách đến rất lớn. Chính vì thế, huyện sẽ tăng cường liên kết với các vùng du lịch trong và ngoài tỉnh có lượng khách lưu trú lớn (Cửa Lò - Nghệ An, Xuân Thành - Nghi Xuân, Thiên Cầm - Cẩm Xuyên) để thu hút lượng khách này đến trải nghiệm các sản phẩm du lịch của Can Lộc trong thời gian nghỉ dưỡng ở biển. Theo đó, các khu, điểm du lịch của huyện đang tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn để phục vụ du khách”.