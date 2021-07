Áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Thanh Hóa khoảng 130km, vùng biển Hà Tĩnh gió giật cấp 8

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ 8h - 12h ngày 24/7, khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông như: Sơn Kim 2: 63.2mm; Hương Điền: 74.6mm; Sơn Tây: 93.2mm; Sơn Kim 1: 71.8mm; Sơn Lâm: 159.6mm… Dự báo những giờ tiếp theo, trên khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 70mm.