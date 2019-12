Bà con giáo dân Hà Tĩnh rộn ràng đón Giáng sinh trong niềm vui đoàn kết

Đón mùa Giáng sinh an lành, rực rỡ, người dân các xứ đạo ở Hà Tĩnh phấn khởi chia sẻ niềm vui về sự đổi thay của quê hương và niềm tin vào sức mạnh đoàn kết của cộng đồng lương - giáo.

Không khí noel rộn ràng khắp các xứ đạo. (Ảnh Đậu Hà)

Ông Nguyễn Xuân Trường (thôn Tam Long, xã Quang Lộc, Can Lộc):

Mỗi giáo dân cũng là một công dân của đất nước Việt Nam

Hơn 90 năm tuổi đời, tôi đã chứng kiến những bước chuyển mình của quê hương Can Lộc. Đặc biệt, huyện vừa kỷ niệm 550 năm Thiên Lộc - Can Lộc và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Có được niềm vui đó, chúng tôi không quên công lao của Bác Hồ vĩ đại, của Đảng quang vinh với đường lối sáng suốt, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no.

Đón sự kiện lớn của quê hương vào dịp diễn ra những lễ trọng của đồng bào công giáo, như dịp Noel này, giáo dân chúng tôi càng vui mừng, phấn khởi. Những ngày này, bà con lương giáo hòa cùng niềm vui, chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải luôn gìn giữ, xây đắp khối đoàn kết này.

Ông Hoàng Danh Mông (thôn Nam Lĩnh, xã Thạch Điền, Thạch Hà):

Kính Chúa, yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc là phương châm, lẽ sống

Kính Chúa, yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc là phương châm hoạt động của cộng đồng người dân theo đạo Công giáo Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng. Đó cũng chính là tâm niệm của tôi trong cuộc sống.

Bản thân vừa là giáo dân, vừa là đảng viên, tôi luôn nỗ lực sống gương mẫu. Gia đình tôi đã đổ hàng trăm xe đất, tự cải tạo vườn tạp để xây dựng vườn mẫu; thực hiện “5 không, 3 sạch” ngay trong gia đình mình. Đồng thời khởi xướng xây dựng lò đốt rác mini, thực hiện tự phân loại rác thải… Đó cũng chính là cách để tôi có thể làm tròn trách nhiệm của mình với quê hương, dân tộc.

Noel đang về, những người dân Thạch Điền nói chung, thôn Nam Lĩnh nói riêng đang náo nức chào đón một năm mới yên vui, an lành trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi.

Ông Lê Văn Dương (thôn 6, xã Bình Lộc, Lộc Hà):

Cộng đồng lương - giáo đoàn kết là sức mạnh để xây dựng quê hương

Từ chiến trường trở về sinh hoạt tại địa phương, tôi được bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn và là Chủ tịch Hội gia trưởng Giáo xứ Mỹ Lộc. Bằng tinh thần của một người lính, trách nhiệm của một con chiên, tôi luôn tích cực trong xây dựng NTM và hoạt động kết nối cộng đồng lương giáo.

Giáo xứ Mỹ Lộc bình yên nhờ mối đoàn kết lương - giáo.

Cũng từ sự tin tưởng của chính quyền địa phương, ban hành giáo và sự yêu mến của bà con lương - giáo, tôi đã hoàn thành khá tốt vai trò của mình trong vận động bà con, hội viên cựu chiến binh đóng góp xây dựng quê hương. Mô hình xứ đạo bình yên, an toàn của chúng tôi đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường mối đoàn kết lương - giáo để xây dựng cuộc sống văn minh.

Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để cùng bà con vun đắp mối đoàn kết trong cộng đồng và đây chính là sức mạnh để chúng tôi xây dựng quê hương.

Chị Trần Thị Loan (thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh):

Năm nay, chúng tôi đón một mùa Giáng sinh thật tưng bừng

Vài năm trở lại đây, nhờ chương trình NTM, đường làng, ngõ xóm trở nên khang trang, sạch đẹp, đường điện phủ sáng khắp nơi, không khí vui đón Giáng sinh năm nay rôm rả hơn hẳn…

Thụ hưởng những thành quả NTM, bà con giáo dân chúng tôi càng hiểu được rằng, mỗi người hy sinh một chút, hiến thêm một ít đất để mở đường là được lợi rất lớn. Do đó, khi có sự huy động của chính quyền địa phương và Hội đồng Giáo xứ, bà con đã nhiệt tình hưởng ứng. Hơn 20 hộ đã tự nguyện hiến đất mở con đường rộng từ 3m lên 6m ngay đầu thôn, từ đó, bộ mặt thôn xóm dần thay đổi.

Năm nay, bà con Kỳ Hà đón mùa Noel khi xã nhà đã về đích NTM sau 3 lần “lỡ hẹn”. Diện mạo quê hương đổi thay, tâm thế người dân cũng khác, không khí Noel dường như về sớm hơn, tưng bừng hơn.

Nhóm P.V