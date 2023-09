Ban Chỉ đạo Quốc gia cảnh báo mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 25 - 28/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Theo dự báo, từ nay đến hết tháng 10/2023, xu thế thời tiết tại các tỉnh miền Bắc ít khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng nhiều như hồi tháng Bảy và tháng Tám. Tuy nhiên, vì là thời kỳ dự báo trên là giai đoạn chuyển mùa, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên thời gian tới vẫn có khả năng xuất hiện các trận mưa lớn thời đoạn ngắn kèm theo dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ra nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong thời kỳ dự báo từ nay đến ngày 10/10, phổ biến xấp xỉ và cao hơn từ 10-30%, có nơi cao hơn; các nơi khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.