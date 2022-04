Chủ động ứng phó mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét trên địa bàn Hà Tĩnh

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai để chủ động phòng tránh hiện tượng mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 31/3/2022, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ; từ chiều tối ngày 31/3 đến 1/4/2022, khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với mưa, kèm theo dông, lốc, sét, gió giật mạnh và gió mạnh trên biển; thực hiện Văn bản số 176/PCTT ngày 31/3/2022 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Công điện số 416/CĐ-TCTL-QLCT ngày 29/3/2022 của Tổng cục Thủy lợi, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai để chủ động phòng tránh hiện tượng mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Đối với khu vực trên biển, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, các chủ phương tiện, tàu thuyền chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, cũng như phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thực hiện phương án vận hành công trình thủy lợi tiêu nước bảo đảm phục vụ sản xuất, dân sinh khi có mưa lớn, ngập úng xảy ra. Chủ động tổ chức vận hành công trình thủy lợi để phòng, chống ngập úng, bảo đảm giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng do mưa lớn gây ra.

Triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa nước đang thi công, hồ chứa xung yếu, hồ chứa nhỏ và các hồ chứa đang có mức trữ cao; lưu ý việc vận hành xả lũ (nếu có) phải bảo đảm, đồng thời yêu cầu an toàn công trình đầu mối, vùng hạ du và giữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh.

Theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ chứa nước đế có phương án vận hành phù hợp.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

P.V