Chương trình “Vì bạn xứng đáng” trao hơn 400 triệu đồng tại Hà Tĩnh

Vì bạn xứng đáng là trò chơi truyền hình được mua bản quyền sản xuất từ Gameshow You Deserve It thuộc sở hữu độc quyền của Red Arrow Entertainment Group GmbH (Đức). Đây là chương trình truyền hình đầu tiên mà ở đó người chơi không vì bản thân mà vì người khác. Họ là những người đã từng hoặc đang đóng góp cho xã hội nhưng không may mắn trong cuộc sống. Mặc dù vậy họ vẫn luôn yêu đời, luôn nỗ lực trong cuộc sống. Họ chính là nguồn động lực để người chơi nỗ lực hết mình vượt qua những câu hỏi trong chương trình để giành lấy giá trị giải thưởng cao nhất lên tới 100 triệu đồng.