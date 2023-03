Chuyên gia khí tượng thông tin đợt nắng nóng cục bộ đầu tiên năm 2023

Cao điểm của đợt nắng nóng cục bộ đầu mùa tại miền Bắc rơi vào ngày 22/3 khi nhiệt độ ở Hà Nội chạm ngưỡng 36 độ C và từ 25/3 nền nhiệt độ sẽ chuyển mát.

(Ảnh minh họa. Minh Sơn/Vietnam+)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), từ ngày 21 - 24/3, miền Bắc sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Sau đợt nắng nóng kéo dài 4 ngày trên, dự báo từ ngày 25/3, nền nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ chuyển mát; từ đêm 26 - 28/3 có mưa rào và dông rải rác.

Sáng 21/3, trao đổi với phóng viên VietnamPlus về xu hướng thời tiết trên, lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh đây là đợt nắng nóng cục bộ đầu tiên trong năm nay xảy ra tại miền Bắc và tập trung tại Tây Bắc Bộ.

“Có thể nói đợt nắng nóng này xuất hiện sớm vào đầu mùa tuy nhiên để khẳng định có gì bất thường hay không thì cần phải theo dõi thêm”, vị lãnh đạo trên chia sẻ.

Chuyên gia khí tượng của Tổng cục Khí tượng Thủy văn cũng cho biết cao điểm của đợt nắng này vào ngày 22/3 khi nhiệt độ ở Hà Nội chạm ngưỡng 36 độ C. Trạng thái oi nóng duy trì đến hết ngày 24/3.

Cũng trong ngày 22/3, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Phú Yên, có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C; có nơi trên 36 độ C.

Chuyên gia khí tượng quốc gia cảnh báo trong những ngày tới, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên một số nơi có thể có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao./.

Theo Hùng Võ - Ngọc Tân (Vietnam+)