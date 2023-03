Công an tỉnh Đồng Nai trao tặng Hội Khuyến học Hà Tĩnh 50 triệu đồng

Chiều 10/2, trong khuôn khổ buổi gặp mặt, trao đổi với lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai do Đại tá Trần Anh Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai.