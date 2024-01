Công ty CP May Five Star hoàn thành các khoản nợ lương và bảo hiểm xã hội

Đến thời điểm này, Công ty CP May Five Star (Khu Công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ.

Công ty CP May Five Star ngừng hoạt động từ ngày 1/11/2023

Ông Nguyễn Quang Giáp - Phó Giám đốc BHXH huyện Hương Sơn cho biết: Ngày 2/1 vừa qua, Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh đã hoàn tất số tiền nợ BHXH Hương Sơn với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Trước đó, đến ngày 28/11, Công ty CP May Five Star đã trả lũy kế lương đến hết tháng 9/2023 cho 30 công nhân với số tiền 228 triệu đồng và lương tháng 10/2023 cho 313 công nhân số tiền hơn 921 triệu đồng.

Như vậy, đến thời điểm này, Công ty CP May Five Star đã hoàn tất những khoản nợ lương cho người lao động và nợ BHXH.

Công nhân Công ty CP May Five Star làm việc trước ngày 1/11/2023

Được biết, ngày 24/10/2023, Công ty CP May Five Star có văn bản gửi các cơ quan chức năng và toàn thể công nhân viên toàn công ty về việc tạm dừng hoạt động kể từ ngày 1/11/2023 do gặp nhiều khó khăn về hàng hóa và tài chính.

Ông Trần Đức Lịch - Giám đốc Công ty CP May Five Star cho biết, dự kiến phải hết quý I năm 2024 công ty mới có thể tiếp tục quay trở lại sản xuất kinh doanh.

