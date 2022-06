Hà Tĩnh khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, hôm nay, trên địa bàn nhiệt độ có xu hướng tăng, khả năng xay ra nắng nóng cục bộ.

Ảnh minh họa

Ngày hôm qua (31/5), nhiệt độ cao nhất các khu vực trên địa bàn tỉnh phổ biến 30,5 - 32,20C; độ ẩm thấp nhất 71 - 78%.

Dự báo: Ngày hôm nay (1/6), nhiệt độ trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng, khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ; nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 34 - 350C, Hương Khê 360C; độ ẩm thấp nhất 55 - 65%.

Từ ngày 2/6, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên toàn tỉnh có nắng nóng, vùng núi nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến ở mức 35 - 370C, trong đó: Hương Sơn, Hương Khê 380C; độ ẩm thấp nhất dao động 45 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 12 - 16 giờ.

Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến ngày 6/6.

PV