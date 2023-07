Hà Tĩnh ngày nắng nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, khu vực Hà Tĩnh vào chiều tối đến đêm thường xuất hiện những cơn mưa rào và dông.

Những ngày qua, thời tiết khu vực Hà Tĩnh phổ biến ít mây, không mưa, ngày trời nắng, vùng núi có nắng nóng. Hiện nay, Hà Tĩnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ do đó rãnh áp thấp không tác động nhiều đến thời tiết khu vực.

Ảnh minh hoạ

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, từ nay đến ngày 1/8, khu vực Hà Tĩnh chiều tối đến đêm thường xuất hiện những cơn mưa rào và dông với lượng mưa ở vào khoảng 5 – 15mm/24h. Ban ngày trời có nắng, nền nhiệt độ có xu hướng giảm, một vài nơi ở vùng núi và trung du có nắng nóng nhẹ với cường độ nắng nóng chỉ chạm đến ngưỡng 35 - 36 độ C, vùng đồng bằng ven 32 – 34 độ C; nhiệt độ thấp nhất các khu vực phổ biến 26 – 28 độ C; độ ẩm không khí trung bình 75 - 83%.

Từ ngày 2 – 3/8 toàn tỉnh ít mưa, nắng nhiều, một số khu vực duy trì nắng nóng tuy nhiên cường độ nắng không gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 34 – 36 độ C, nhiệt độ thấp nhất ngày có xu hướng tăng nhẹ lên 27 – 29 độ C; độ ẩm không khí trung bình 73 – 80%.

Trong những ngày tới toàn tỉnh chủ yếu có gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Dự báo tổng lượng mưa trong 5 ngày tới phổ biến 10 – 30mm, có nơi trên 50mm.

T.C