Hà Tĩnh những ngày tới không mưa, có lúc nắng nhẹ

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thông tin, ngày 15 và 16/12, khối không khí lạnh suy yếu dần, do đó toàn khu vực Hà Tĩnh trời giảm mây, không mưa, trưa, chiều có lúc nắng nhẹ.

Trong những ngày qua, khu vực Hà Tĩnh trời đầy mây, âm u, mưa ẩm ướt kéo dài, độ ẩm cao; khu vực ven biển phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to; các khu vực khác có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Toàn tỉnh trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15,8 - 16,9 độ C, nhiệt độ cao nhất 20,1 - 21,8 độ C.

Từ ngày 12 đến sáng 14/12, khu vực Hà Tĩnh nằm trọn trong khối không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm nên trời nhiều mây, phổ biến ít mưa, trời rét. Khoảng ngày 14/12, không khí lạnh tăng cường yếu bổ sung nhưng do khối không khí lạnh khô nên ít có khả năng gây mưa. Trời tiếp tục rét. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng 15 – 20 độ C, độ ẩm trung bình 85 - 90%.

Ngày 15 và 16/12, khối không khí lạnh suy yếu dần, do đó trời giảm mây, không mưa, trưa, chiều có lúc nắng nhẹ. Nhiệt độ ngày đêm phổ biến 14 – 21 độ C, độ ẩm trung bình 80 - 85%.

Khoảng chiều 16/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn, các khu vực có mưa nhỏ rải rác, chủ yếu mưa từ chiều 16 đến sáng 17/12. Từ đêm 16/12 nền nhiệt độ giảm mạnh, ngày 17 khả năng vùng núi Hà Tĩnh có nơi rét đậm, nhiệt độ ngày đêm phổ biến 13 – 18 độ C.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo: Do đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 16 – 17 rất mạnh nên nền nhiệt độ giảm sâu, các ngày 18 – 20/12, khu vực Hà Tĩnh khả năng xảy ra rét đậm diện rộng. Cần đặc biệt đề phòng rét đậm ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống. Trên biển, liên tục duy trì gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 gây nguy hiểm cho tàu, thuyền, cần đặc biệt lưu ý.

Sơn Hà