Hà Tĩnh tiếp tục nắng như “đổ lửa”

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao, người dân các địa phương nói chung, Hà Tĩnh nói riêng nên ở dưới bóng mát trong thời gian ban trưa.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 7/7, Hà Tĩnh nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-60%.

Nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cảnh báo, chỉ số UV duy trì ở ngưỡng rất cao trong 3 ngày (7-9/7) tại Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố của cả nước.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời vào buổi trưa nên ở dưới bóng mát, che chắn cơ thể khi ra ngoài, đeo kính râm, bôi kem chống nắng và bắt buộc đội mũ.

T.C