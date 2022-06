Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 – 360C.

Người dân đi chợ tết Đoan Ngọ (Ảnh Ngọc Loan).

Ngày hôm qua (02/6), hầu khắp các khu vực trong tỉnh tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34,9 - 36,30C, riêng Hoành Sơn 33,50C; độ ẩm thấp nhất dao động 51 - 64%.

Dự báo: Ngày hôm nay (3/6), các khu vực trong tỉnh tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vực phổ biến 35 - 360C, riêng Hương Khê trên 360C; độ ẩm thấp nhất dao động 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 12 - 16 giờ.

Từ ngày 4 - 6/6, nắng nóng tiếp tục duy trì, vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến 36 - 370C, riêng Hương Sơn, Hương Khê trên 370C; độ ẩm thấp nhất dao động 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 12 - 17 giờ.

Từ ngày 7/6 nền nhiệt độ giảm, khả năng kết thúc đợt nắng nóng này.

Tin liên quan: Hà Tĩnh sắp nắng nóng trên 38 độ C Từ ngày 2/6, toàn khu vực Hà Tĩnh có nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến ở mức 35 – 37 độ C, riêng Hương Khê trên 38 độ C.

PV