LỜI CẢM ƠN

Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Nguyễn Ký trân trọng cảm ơn:

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, phường Hà Huy Tập - thành phố Hà Tĩnh, xã Kỳ Khang - huyện Kỳ Anh;

các cơ quan báo chí, lực lượng công an, y tế và bà con quê hương, khối phố, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa… đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến viếng, dự lễ truy điệu, lễ an táng và đảm bảo các điều kiện trong lễ tang đồng chí Nguyễn Ký, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, mất ngày 21/4/2020 tại thành phố Hà Tĩnh, an táng ngày 23/4/2020 (tức ngày 1/4 Canh Tý) tại nghĩa trang quê nhà.

Tang lễ tổ chức trong hoàn cảnh địa phương đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nên phải hạn chế lượt người trực tiếp đến viếng và đưa tang, kính mong được sự cảm thông, lượng thứ.

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH